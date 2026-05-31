¿Yuri en crisis matrimonial? En vivo le dicen que su marido es un “traidor” y ella remata: “desgraciado”

Yuri atraviesa una nueva etapa en su vida personal después de que confesó haber vivido la “funa” por hablar de Ángela Aguilar tras colaborar juntas en una nueva versión de “Maldita primavera”. Ahora, la intérprete de “Detrás de mi vida” celebra el lanzamiento de su más reciente álbum, “Señora”.

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Yuri celebra lanzamiento de su disco “Señora” / Instagram

¿Por qué Yuri dice que vivió la ‘funa’ por defender a Ángela Aguilar?

Días antes del lanzamiento de su nuevo disco, Yuri compartió con la prensa las razones por las que dejaría de hablar de Ángela Aguilar, pese a la buena relación que mantienen y los consejos que le ha brindado en su carrera.

“Yo ya no voy a hablar de Ángela porque después me ‘funan’ a mí por andar hablando de otra. Yo como artista la admiro y la seguiré admirando como artista y san se acabó”, aseguró.

Desde entonces, la cantante de “Dame un beso” ha dejado atrás los dimes y diretes sobre la esposa de Christian Nodal. Ahora, está centrada en su nuevo proyecto, aunque una reciente declaración podría indicar una crisis en su matrimonio.

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Yuri sorprende al hablar de su matrimonio. / Redes sociales

¿Por qué llamaron “traidor” al marido de Yuri?

En una reciente entrevista con el programa “Despierta América”, Yuri habló sobre su reciente material discográfico, el cual busca rendir tributo a importantes artistas de la escena musical como Daniela Roma, Selena Quintanilla, Ana Gabriel, entre otras.

En medio de la felicidad Alan Tacher dijo que el marido de Yuri era un “traidor”, pero no por alguna infidelidad, ¡todo se trató de un chascarrillo! sino por el acompañamiento constante que le ha brindado a lo largo de su carrera. Entre bromas dijeron:

“Aplausos para el desgraciado”, dijo Yuri entre risas, a lo que el conductor agregó: “Dice que es el traidor”. Rápidamente, la cantante explicó a lo que se referían: “Tráeme esto, más le vale”.

Yuri y su esposo sorprenden 😂💔 Revelan por qué Rodrigo es considerado un “traidor” en su relación 👀✨#DespiertaAmerica de lunes a viernes a las 7a/6c por @univision 📺 #Yuri pic.twitter.com/w39c5udpCz — Despierta América (@despiertamerica) May 27, 2026

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¿Quién es el esposo de Yuri y cuánto tiempo llevan de casados?

Actualmente, Yuri se encuentra casada con Rodrigo Espinoza, cantante y músico de origen chileno que anteriormente formó parte del grupo Aleste.

Su primer acercamiento ocurrió en 1995; en ese entonces, la intérprete de “Ya no vives en mí” ya era una estrella consolidada en la industria musical y tenía pareja; sin embargo, su conexión con Rogrido Espinoza fue inevitable, pues rápidamente su amistad creció.

En 1997 consolidaron su historia de amor en una boda privada, y aunque la cantante ha aceptado públicamente que no son la relación perfecta, actualmente son una de las parejas más consolidadas en el espectáculo. Juntos, comparten la crianza de su hija, a quien decidieron adoptar en 2009.

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