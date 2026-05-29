¡Doña Cuquita decidió! Así eligió a Ángela Aguilar para cantar en el disco homenaje a Vicente Fernández

El disco Vicente Fernández: tributo al rey con banda volvió a dar de qué hablar luego de que se dio a conocer que doña María del Refugio Abarca, mejor conocida como doña Cuquita, habría sido quien eligió a Ángela Aguilar para interpretar uno de los temas dedicados al fallecido cantante.

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Ángela Aguilar participó en el homenaje póstumo a Vicente Fernández. / IG: @angela_aguilar_

¿Qué parentesco tienen Ángela Aguilar y Vicente Fernández?

En los últimos días, en redes sociales volvió a surgir la duda sobre si Vicente Fernández y Ángela Aguilar tenían algún parentesco familiar, especialmente después de que la cantante participó en un proyecto dedicado al intérprete de “Estos celos”.

Sin embargo, no existe ninguna relación consanguínea entre ambas figuras del regional mexicano, aunque sus familias son consideradas parte de dos de las dinastías más reconocidas dentro del género.

Ángela Aguilar interpretó “La ley del monte” en el disco tributo en honor al llamado ‘Charro de Huentitán'. Su participación generó distintas reacciones entre los seguidores de Vicente Fernández, pues mientras algunos destacaron la nueva versión del tema, otros expresaron en redes sociales que no estuvieron de acuerdo con la elección de la cantante para este homenaje musical.

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Ángela Aguilar, esposa de Nodal, no tiene parentesco consanguíneo con Vicente Fernández. / Redes sociales

¿Por qué doña Cuquita escogió a Ángela Aguilar para el homenaje a Vicente Fernández?

Durante una entrevista con Javier Paniagua, Vicente Fernández Jr. reveló cómo surgió la invitación para que Ángela Aguilar formara parte del disco tributo dedicado a Vicente Fernández.

De acuerdo con sus declaraciones, doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández que anteriormente protagonizó una polémica por un beso, fue quien pidió especialmente que la hija de Pepe Aguilar participara en el proyecto musical. El cantante explicó que la decisión estuvo relacionada con la cercanía que ambas familias han mantenido desde hace años.

“A Ángela Aguilar me pidió mi madre: ‘Invita a esta niña, canta muy bonito’, y ha tenido muchas atenciones porque es un cariño de toda la vida, desde doña Flor, don Antonio, con Pepe, con Toño y ahora con sus hijos”. Vicente Fernández Jr.

Vicente Fernández Jr., quién recientemente se convirtió en padre, también relató que doña Cuquita mantiene comunicación con la intérprete de “Qué agonía” y que eso influyó para sumarla al homenaje.

“La niña tiene 21 años, viene y le manda mensajes al WhatsApp de mi madre, la saluda… me dice: ‘Invítala’”, expresó. Finalmente, aseguró que para la familia fue importante contar con la participación de Ángela Aguilar en este proyecto: “Fue una satisfacción muy grande tener invitada a Ángela Aguilar”.

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Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, eligió a Ángela Aguilar para participar en el tributo al cantante. / Redes sociales

¿La familia Fernández estuvo de acuerdo con el disco tributo a Vicente Fernández?

Tras la presentación del álbum Vicente Fernández: tributo al rey con banda, realizada el pasado 14 de mayo en el Rancho Los 3 Potrillos por Vicente Fernández Jr., Alex Fernández emitió un comunicado en en redes sociales, donde marcó distancia respecto al proyecto musical en el que participan artistas como Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Ante la polémica que se creó, el exparticipante de la tercera temporada de Juego de voces señaló en un encuentro con medios que el “comunicado no fue para ofender a nadie ni mucho menos, nunca mencioné a nadie, la gente lo interpreta como la gente quiere. Sacar otro comunicado y otro comunicado aclarando está cañón”.

El intérprete también aclaró que desconocía gran parte de las colaboraciones que integran el disco y rechazó las versiones que señalaban algún descontento por no haber participado en este proyecto. “En su momento no tenía claro y hasta ahorita no sé la mayoría de las colaboraciones que vienen en el disco. Luego se hablaba de que yo estaba celoso o enojado porque no tuve participación en el disco, tampoco”, comentó.

Además, Alex Fernández explicó que anteriormente sí recibió una propuesta para participar en otro material relacionado con la música de Vicente Fernández, aunque con un concepto distinto.

“A mí ya me habían hecho una invitación para el disco que es colaboraciones con mi abuelo, pero en ranchero, no norteño”, señaló el cantante Alex Fernández, quien buscó dejar atrás las especulaciones generadas en torno al homenaje musical, pues quién sí participa es Ángela Aguilar y la cantante hace unos años atrás hizo comentarios sobre la trayectoria del nieto de Vicente Fernández, por lo que sorprendió su participación en el proyecto.

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