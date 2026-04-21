Alex Fernández revela terrible enfermedad que lo deja sin poder cantar: “No podía ni hablar”, dice

Alex Fernández reveló que una terrible enfermedad le impide cantar. El artista hizo esta revelación luego de que su hermana Camila Fernández fue hospitalizada de urgencia, ¿qué le pasó al participante de la tercera temporada de Juego de voces? Te contamos los detalles y si se aleja de los escenarios.

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Alex Fernández habla de su salud. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Camila Fernández?

Camila Fernández relató que la tarde del miércoles 15 de abril se encontraba comiendo con los hermanos de Río Roma. Sin embargo, posteriormente, comenzó a presentar malestares que derivaron en su hospitalización.

La hija de Alejandro Fernández confirmó que tiene apendicitis, que es una inflamación en la apéndice, que es una bolsa en forma de dedo que sobresale del colon en la parte inferior del abdomen, donde es provocado el dolor, según Mayo Clinic.

“Típico, un día estás en una comida con Río Roma y en esa misma noche te da apendicitis”, escribió Camila Fernández a través de sus historias en redes sociales, quién también dio a conocer que fue cuidada por su mamá América Guinart, exesposa de Alejandro Fernández.

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Camila Fernández, hermana de Alex Fernández, fue hospitalizada de emergencia. / Redes sociales

¿Qué enfermedad hace que Alex Fernández no pueda cantar?

Alex Fernández reveló que tiene una enfermedad silenciosa que le provoca problemas para cantar y es que se trata de reflujo silencioso, que es una afección originado cuando el ácido estomacal sube hasta la laringe y faringe, provocando irritación. Suele ser silencioso porque, contrario al reflujo gastroesofágico, no presenta ardor estomacal, pero sí cambios en la voz como ronquera o disfonía, tos seca, sensación de un nudo en la garganta y dificultad para tragar.

“Empecé con un problema muy grave reflujo, que todavía tengo y ando batallando, reflujo silencio, tenía como tres meses que no me había dado cuenta que tenía, estaba ronco y no podía ni hablar”, dijo el hijo de Alejandro Fernández entrevista con medios de comunicación.

Además, Alex Fernández relató: “Poco a poco voy recuperándome, no me siento al 100 pero ya sabiendo que es al menos descansa mi mente y ya con tratamiento”. Su mensaje dio tranquilidad a sus fans pues este problema no lo hará alejarse de los escenarios.

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Alex Fernández enfrenta enfermedad que afecta su voz. / Redes sociales

¿Quién es Alex Fernández?

Alex Fernández es un cantante y compositor mexicano de música regional mexicana nacido el 4 de noviembre de 1993 en la Ciudad de México. Forma parte de la familia Fernández, vinculada a la tradición ranchera, la cual ha sido transmitida por su abuelo Vicente Fernández y su padre Alejandro Fernández. Su acercamiento formal a la música surgió tras recibir el respaldo de su abuelo, quien impulsó la producción de su primer material.

Inició su carrera profesional en 2018 con el lanzamiento del sencillo “Te amaré”, marcando el comienzo de su trayectoria dentro del género. Un año después, en 2019, presentó su primer álbum titulado “Sigue la dinastía”, proyecto en el que su abuelo participó en la selección de temas. Ese mismo año fue nominado al Latin Grammy y compartió escenario con su padre y su abuelo durante la ceremonia, donde interpretaron el tema “Volver, volver”.

Además de su actividad musical, ha participado en giras junto a su padre, como “Hecho en México” en 2021. En el ámbito personal, contrajo matrimonio con Alexia Hernández en mayo de ese mismo año. Meses después, la pareja anunció que esperaba a su primer hijo, y en marzo de 2022 nació su hija. También mantiene un negocio de repostería ubicado en Zapopan, Jalisco. Actualmente participa en la tercera temporada de Juego de voces, los equipos están conformados de la siguiente manera:

Los Consentidos:



Jorge D’Alessio

Camila Fernández

Mayte Lascurain

José Luis Roma

Esteban Silvas,

Los Favoritos:



Ernesto D’Alessio

Alex Fernández

Isabel Lascurain

Raúl Roma

Walo Silvas.

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