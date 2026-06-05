¿Camila Sodi y cantante mexicana confirman romance? Presunta pareja de la actriz revela: “Otra vez novias”

Camila Sodi celebró recientemente su cumpleaños número 40 y compartió en redes sociales algunos momentos de la fiesta. La publicación llamó la atención de sus seguidores, especialmente porque coincide con los rumores que la vinculan sentimentalmente con una conocida cantante. Ahora la intérprete... ¿lo confirma?

Camila Sodi vinculada sentimentalmente con la cantante “Pambo” / Camila Sodi vinculada sentimentalmente con una cantante

¿Cómo surgieron los rumores de romance entre Camila Sodi y una cantante mexicana?

Según información difundida por el periodista Raúl Gutiérrez en su cuenta de X, surgieron versiones que apuntaban a un supuesto romance entre Camila Sodi y la cantante Pambo.

Las especulaciones comenzaron después de que la actriz compartiera varias imágenes de la celebración de su cumpleaños número 40, donde también hubo un intercambio de mensajes.

Entre las fotografías publicadas, se observa a Camila posando con un pastel inspirado en la película de Disney La Bella y la Bestia. En una de las publicaciones, la actriz etiquetó a Pambo con la frase: “ Y mi momento Bella Durmiente ”, a lo que la intérprete respondió: “ Hasta ser pasitas, hada mía ”.

‘Yo soy Pambo’ comentó la fotografía a Camila Sodi. / Foto: Instagram/@yosoypambo.

Estas muestras de cariño fueron suficientes para que algunos usuarios comenzaran a especular sobre una posible relación sentimental entre ambas.

Los rumores cobraron aún más fuerza luego de que las dos famosas compartieran un fin de semana juntas a finales de abril, situación que despertó nuevas dudas entre los internautas.

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Camila Sodi y Pambo en video musical / Redes sociales

¿Cómo respondió Pambo a los rumores de romance con Camila Sodi?

La cantante Pambo, quien fuera comparada con Miley Cyrus, durante un reciente encuentro con la prensa, negó de manera categórica los rumores que la relacionan sentimentalmente con la actriz y modelo Camila Sodi.

Pambo explicó que no es la primera vez que surgen este tipo de versiones. Según contó, los rumores sobre un posible noviazgo entre ambas han aparecido en distintas ocasiones a lo largo de los años:

O sea, somos amigas desde que tenemos 14 años, ni al caso. Pero creo que nos han romanceado como cinco veces durante nuestra existencia. Nos cagam*s de risa, es como ‘otra vez somos novias, jaja’. Pambo

La artista también aprovechó para aclarar el origen de algunas de las fotografías que han sido utilizadas por usuarios de redes sociales para alimentar las versiones de un supuesto romance.

Según explicó, varias de esas imágenes corresponden a un proyecto audiovisual en el que colaboraron hace algunos años: “ Era un proyecto que en ese momento tenía Camila, hace un rato ya, que se llamaba Ella y el muerto, y me invitó a participar en ese video ”, afirmó Pambo.

Las declaraciones ayudaron a aclarar que, más allá de una posible relación, se trata de un proyecto en el que trabajaron y todo se limita a una amistad de hace muchos años.

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¿Quién es Pambo y cuál es su trayectoria?

Pambo es una cantante, compositora e intérprete mexicana que salió del clóset hace años, y que ha destacado en la escena del pop alternativo, en el que combina letras personales y una propuesta musical que fusiona influencias del pop, el indie y la música electrónica.

A lo largo de los años, se ha consolidado como una de las artistas independientes más populares de México. Aquí algunas de sus canciones más conocidas:



“Perdón”,

“Tras nubes”,

“Espiral”,

“Quédate”,

“Te quiero más”,

“Así te quiero”, entre otras.

Camila Sodi tuvo una relación sentimental con Diego Luna, y durante algunos meses, se rumoró una posible reconciliación.

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