Camila Sodi llama “Papucho” a Diego Luna, su ex, y es señalada de coquetear con padres de amigos de sus hijos

La actriz Camila Sodi vuelve a estar en el centro de la controversia tras las declaraciones del periodista Mich Rubalcava, quien aseguró que ha sido señalada por presuntamente coquetear con padres casados de los amigos de sus hijos, además de referirse a su exesposo, Diego Luna, como “Papucho” en redes sociales.

Acusan a Camila Sodi de coquetear con padres casados

De acuerdo con Rubalcava, una amiga cercana —cuyos hijastros asisten al mismo colegio que los hijos de Sodi— habría expresado su incomodidad por la actitud de la actriz hacia su esposo, un hombre descrito como atractivo y con una considerable fortuna.

“Esta amiga a mí me dijo: ‘No soporto a Camila Sodi’. Le pregunté por qué y me dice: ‘Porque todo el tiempo le está tirando la onda a mi marido’, porque su marido es muy atractivo y rico”, relató el periodista en un video.

Según su testimonio, Sodi supuestamente utilizaba frases ambiguas como: “A ver cuándo nuestros hijos se juntan” o “A ver cuándo vienen a saludarnos”, lo que habría sido interpretado por la esposa como una forma de acercamiento inadecuada.

“Mi amiga me dijo: ‘Ya sabe que yo soy su nueva esposa y le sigue tirando la onda (...) Son las cosas que no están bonitas’”, añadió Rubalcava.

La situación ha desatado comentarios divididos, especialmente por tratarse de un contexto escolar y familiar.

Camila Sodi llama “Papucho” a Diego Luna, su ex, en redes sociales

Por otro lado, Camila Sodi también fue blanco de críticas por una publicación en sus redes sociales donde compartió una imagen del póster de ‘Andor’, la serie protagonizada por su exesposo Diego Luna, acompañada del mensaje: “Papucho”.

Para Mich Rubalcava, este gesto puede ser interpretado como una falta de consideración hacia la actual pareja de Luna, la actriz Marina de Tavira, con quien recientemente apareció en la Gala Time 100 en Nueva York, donde fue reconocido como uno de los más influyentes a nivel mundial.

“Ellos llevan una buena relación, pero la verdad siento que Camila no supera a Diego Luna y hace cosas que me parecen una falta de respeto para Marina de Tavira. Imagínate: Tú andas con tu novio. Ese novio ya se separó, pero no sé qué te parezca que su expareja suba stories diciéndole ‘papucho’ y lujureándolo en redes”, opinó el reportero.

Marina de Tavira, Diego Luna y Camila Sodi / Instagram

Aunque reconoció que una buena relación entre Sodi y Luna es natural por el bienestar de sus hijos, insistió en que ciertos gestos pueden resultar incómodos para terceros:

“Una cosa es que se lleven bien porque son papás de los niños, pero otra es que lo esté lujuriando por redes. Camila siempre sube cosas de Diego Luna, y este fin de semana subió una historia diciéndole ‘papucho’. A ver si no Marina de Tavira se le va a los golpes (...) Hay que tener respeto por la nueva pareja”. Mich Rubalcava

¿Por qué se divorciaron Camila Sodi y Diego Luna?

Camila Sodi y Diego Luna estuvieron casados durante cinco años y se separaron en 2013. Desde hace 12 años han mantenido una relación cordial, principalmente por sus hijos.

Aunque ambos han sido reservados sobre las razones específicas de su separación, Camila ha compartido en entrevistas que no fue fácil su divorcio debido a que había dejado de trabajar durante seis años para dedicarse a sus hijos, por lo cual enfrentó una situación económica complicada durante un tiempo.

