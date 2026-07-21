Yare Santana tuvo que soportar los rumores de romance de Diego Klein y Angélica Rivera; ¿amor a prueba de balas?

La relación entre Yare Santana y Diego Klein ha estado sumergida en la polémica desde su inicio, ya que comenzó en medio de las afirmaciones de que él andaba al mismo tiempo con Angélica Rivera, con quien protagonizó la serie Con esa misma mirada.

Yare siempre confió en Diego y no creyó rumores: “Había muchísima comunicación. De hecho, me llevo muy bien con Angélica. Una tiene seguridad y también la que te da tu pareja. Fue todo lo que sucedió. En el núcleo cercano con la familia, amigos, Angélica, todos estábamos claros y tranquilos”.

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Los actores presumen lo mucho que se aman en redes sociales. / Redes sociales

¿Cómo superó Yare Santana los rumores de romance entre Angélica Rivera y Diego Klein?

Sobre cómo llevó los comentarios que decían que él la estaba engañando, señaló: “Esas cosas pasan, es inevitable, estamos muy expuestos, es normal que comenten, pero creo que lo más importante es ese núcleo cerrado y ahí se sabe todo. Teniendo esa certeza y la verdad de lo que realmente pasó, yo me lo tomaba hasta con humor. Luego leía algunos comentarios y decía: ‘Bueno, igual y Diego se teletransporta’, pero lo leíamos juntos”.

Nos dio su opinión sobre ‘la Gaviota’. “La admiro muchísimo como mujer, como mamá, como actriz”.

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Yare Santana se sincera sobre su relación con Diego Klein. / Fotos: Archivo TVNotas / Canva

¿Cómo es la relación entre Diego Klein y Yare Santana?

Detalló cómo va la relación con Diego: “Estamos felices, enamorados, lo admiro muchísimo. Le ha ido increíble, con proyectos de gran éxito. Además, es súper familiar y procura a sus amigos. Para mí es un ejemplo”.

En cuanto a si han pensado en casarse y tener hijos, respondió: “Ahorita estamos tomando con calma todo el proceso del noviazgo, viajar juntos, conocernos y disfrutar la parte profesional. A él le está yendo increíble y mi carrera va en ascenso. Ya veremos después qué sucede, pero obviamente esperemos que sí. Quiero ser mamá. Espero no tardarme tanto”.

Ya viven juntos: “La dinámica ha sido hermosa. La convivencia es importante también para redefinir. Es la verdadera prueba”. Incluso nos compartió que las familias de ambos ya se conocen y han dado el visto bueno a la relación”.

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Yare Santana se sincera sobre su relación con Diego Klein. / Estefanía Ramírez

¿Qué dijo sobre el supuesto romance de Angélica Rivera y Diego Klein?

Se especuló que iniciaron una relación sentimental mientras trabajaban juntos en la serie Con esa misma mirada.

La actriz negó que tuvieran algo más allá de una amistad. En la presentación de la serie dijeron que todo fue en la ficción.

En TVNotas te contamos que el romance sí fue real, pero que terminaron porque él mantenía en secreto su noviazgo con Yare.

Días después, Diego fue visto en un concierto de Christian Nodal acompañado de Yare. Después, ‘la Gaviota’ asistió a la obra Siete veces adiós, donde Diego actuaba, y, aparentemente, él le habría enviado besos diciéndole: “Te amo”.

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Protagonistas de Con esa misma mirada. / Mezcalent.

¿Quién es Yare Santana y cuáles son sus proyectos actuales?

Finalmente, en lo profesional, Yare se encuentra por estrenar la serie Todo incluido, con José Eduardo Derbez y Sofía Castro. “Estoy feliz y agradecida con México, que me ha abierto las puertas como si fuera mi segundo hogar. Incluso ya me nacionalicé y puedo decir que ya soy mexicana”.



Es originaria de Cuba y tiene 33 años. Estudió actuación en su país.

Se especializó en teatro y realizó puestas en escena como La gaviota, de Antón Chéjov.

Llegó a México en 2015 para continuar con su preparación como actriz en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Ha participado en proyectos como El vuelo de la victoria (2017), La reina soy yo (2019), El dragón: El regreso de un guerrero (2019), Se rentan cuartos (2019), Pasión de gavilanes (segunda temporada, (2022), además de Y llegaron de noche (2024), con Eugenio Derbez.

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Yare Santana, pareja de Diego Klein. / Cortesía Agencia Dosd3

¿Quién es Diego Klein?

Tiene 37 años y, aunque es mexicano, debutó en España en 2016 con la serie Centro médico .

. En México estelarizó la telenovela Mi secreto, la serie Con esa misma mirada y actualmente el melodrama Guardián de mi vida.

la serie y actualmente el melodrama En teatro fue parte de la puesta en escena Siete veces adiós y actualmente protagoniza El método Grönholm.

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