Yare Santana: Conquista corazones con su talento; será parte de la serie ‘Ahora que no estás’ de Amazon Video

El próximo 25 de diciembre se estrena ‘Ahora que no estás’, la nueva serie de Amazon Video, la cual cuenta con un gran elenco. Destaca la cubana Yare Santana.

Yare Santana, integrante de ‘Ahora que ya no estas’ / Cortesía Agencia Dosd3

¿Qué personaje será Yare Santana en ‘Ahora que no estás’?

Platicamos con ella sobre este proyecto y nos contó: “Llegué por medio de un casting. Había trabajado con Pepe Bojórquez, creador y director de esta serie, en ‘Como caído del cielo’. Me enamoré de la historia y del personaje de ‘Roberta’, que es una niña súper inteligente y optimista, y que todo lo que se propone en la vida, va por ello y lo logra. Es un personaje que ilumina. Es lo que me encanta de ella. Es la niña que siempre ve el lado lindo de cualquier situación”.

Yare Santana, integrante de ‘Ahora que ya no estas’ / Cortesía Agencia Dosd3

Yare Santana confiesa lo difícil que fue adaptarse a la industria en México

Nacida en Cuba, nos cuenta que llegó a nuestro país hace 10 años: “Toda mi familia decidió venirse a vivir acá. Desde que pisé este país me encantó. Hubo muchas cosas en las que conecté. Es un país que lo tiene todo. México me ha abrazado de una manera muy hermosa. Aunque hice algunos proyectos en Cuba, aquí inició mi carrera”.

“Estudié arte en Cuba, pero cuando llegué acá, el primer año fue complicado. No entendía cómo trabaja la industria. En mi país el medio es muy chiquito y aquí es un mundo. También fue difícil neutralizar el acento y en muchos proyectos no me quedé por lo mismo. Así que me preparé. Trabajé mucho en eso y pude empezar a trabajar”, comentó.

Yare Santana, integrante de ‘Ahora que ya no estas’ / Cortesía Agencia Dosd3

¿En qué proyectos ha trabajado Yare Santana?

Ha participado en diversas plataformas y en diferentes géneros, pero el drama es su fuerte: “De todos los géneros he aprendido muchísimo. La comedia es muy difícil. Salí de mi zona de confort. Fue un reto. Prefiero quedarme con el drama. Conecto más y fluyo mejor”.

Desde siempre sintió admiración por la cultura mexicana: “Crecí viendo las películas del Cine de Oro, sus novelas y sus actores. Ahora que me he encontrado con artistas que veía en televisión es un sueño emocionante. Este país es una cantera enorme y tiene las plataformas y la forma de crecer en todos los aspectos”.

“Desde niña soñé que quería ser actriz. En la adolescencia entendí que este era mi camino. Conectar con el público es algo muy especial. Este ha sido un gran año porque se estrenaron grandes producciones en las que participé. Cierro con este proyecto con broche de oro”, concluyó.

