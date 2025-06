Famoso cantante del grupo de los 80 A-ha fue diagnosticado con Parkinson y se despide de los escenarios

Morten Harket, vocalista de A-ha, el famoso grupo de pop de los 80, conocido mundialmente por su canción “Take on me” confesó recientemente que fue diagnosticado con Parkinson, y que se despedirá de los escenarios de manera definitiva.

Morten Harket, vocalista de A-ha / Redes sociales

¿Qué le pasó a Morten Harket, vocalista de A-ha, banda de pop de los 80?

A través de una publicación en su sitio web, el cantante Morten Harket, quien es de origen noruego y tiene 65 años, habló sobre el Parkinson que padece y aseguró que, desde el diagnóstico, familiares y amigos lo han apoyado incondicionalmente.

Harket es la voz icónica de “Take on me”, éxito de 1985, canción mundialmente conocida por su innovador video animado, que marcó una época también con su propuesta sonora de synth-pop.

Morter Harket “No tengo ningún problema en aceptar el diagnóstico. He encontrado apoyo moral en la actitud de mi padre de 94 años a que el organismo vaya cediendo con el paso del tiempo: ‘uso lo que funciona”

Desde el año pasado, ha estado bajo un tratamiento médico en un hospital de Estados Unidos, el cual consiste en un “procedimiento neuroquirúrgico en el que se implantaron electrodos profundamente en el lado izquierdo de su cerebro”.

Si bien el proceso “tuvo los efectos deseados”, admitió que sus “ganas” de seguir cantando se han desvanecido y ve “poco probable” que retome su carrera musical.

“No tengo ganas de cantar. La cuestión es si aún me puedo expresar con la voz. Tal y como es la situación ahora está excluido. Pero no sé si habrá forma de tratarlo en el futuro”, puntualizó.

Morten Harket, vocalista de A-ha / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Morten Harket, vocalista de A-ha?

Morten Harket, cantante de la afamada agrupación musical A-ha, dejó claro que se está esforzando para que su condición no empeore. También le pidió sus fanáticos que no se preocuparan por él y mejor se enfocaran en lograr sus sueños.

“Usen bien la naturaleza, el fundamento de nuestra existencia. Cuiden el medio ambiente mientras todavía sea posible. Usen su energía y fuerzas para afrontar problemas reales y sepan que me están cuidando bien”, concluyó.

Por supuesto, la noticia causó mucha conmoción en redes sociales, pues Morten es una leyenda de la música, que ha estado activo desde los 80 con varios éxitos, además de ‘Take on me’, ‘You are the one’ y ‘I’ve been loosing you’. Los fans lamentaron su aparente retiro de los escenarios, y le desearon todo lo mejor en su tratamiento.

De acuerdo con diversos sitios médicos, la enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo que afecta el sistema nervioso y el movimiento. Se caracteriza por síntomas como temblores, rigidez muscular, lentitud en los movimientos y problemas de equilibrio.

@mortenharket, Vocalista del grupo A-ha / @mortenharket

¿Quién es Morter Harket, vocalista de A-ha?

Morten Harket es un cantante originario de Noruega, que nació el 14 de septiembre de 1959. Inició su carrera artística en 1982, cuando se unió a la agrupación A-ha, de synth-pop como vocalista. Dicha banda se hizo famosa por éxitos como ‘Take on me’ y ‘Crying in the rain’.

Luego de que el grupo se separara temporalmente en 1994, Harket inició una carrera como solista, lanzando varios álbumes icónicos como ‘Wild seed’ y ‘Brothers’. También se ha visto involucrado en la lucha de causas ambientales y humanitarias.

Estuvo casado con Camilla Malmquist, con quien tuvo cinco hijos. Se terminó divorciando en 1998. Después de eso, Morten ha mantenido sus relaciones sentimentales en privado.

Morten Harket, vocalista de A-ha / Redes sociales

Trayectoria de la banda de synth-pop de los 80, A-ha

La banda A-ha es considerada una de las agrupaciones más influyentes del pop de los años 80, especialmente por su innovador enfoque visual y sonoro.

“Take on me” se convirtió en un ícono cultural (1985), que no solo alcanzó el número 1 en las listas de Billboard, sino que revolucionó la industria musical con su video animado, que combinaba rotoscopía y acción en vivo. Este video ganó seis premios en los MTV Video Music Awards de 1986. Fue innovador tanto en lo visual como en lo sonoro. La voz distintiva de Morten Harket, marcó una época.

A veces se considera que la banda A-ha fue un “one-hit wonder”, pero tuvo otros éxitos, especialmente en Europa, y ha vendido más de 100 millones de discos y sencillos en todo el mundo y en su tiempo rompió records de audiencia de 198 mil personas en un concierto en vivo en Brasil. La banda se separó dos veces desde su formación en 1982. Sin embargo, se ha mantenido junta desde 2015.

Su más reciente álbum es “True north” (2022), acompañado por una película musical grabada en Noruega, que combina música y naturaleza. En 2012, los tres intgrantes de A-ha: Morten Harket, Paul Waarktaar y Magne Furuholmen fueron nombrados Caballeros de Primera Clase de la Real Orden Noruega de San Olav por su contribución a la música noruega.

En años recientes se estrenó el documental “A-ha: The Movie” que cuenta explora la historia de la banda, sus tensiones internas y su impacto en la cultura pop. El documental está disponible en la plataforma de Prime Video.

