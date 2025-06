Cantante fue diagnosticada con cáncer de mama; su bebé es su mayor motor para luchar

La cantante británica Jessie J, de 37 años, sorprendió a sus seguidores al revelar que fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la intérprete de ‘Bang Bang’ confesó que se someterá a una cirugía poco después de presentarse en el festival Capital’s Summertime Ball, el próximo domingo 15 de junio en el estadio de Wembley, Londres.

“Fui diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana. El cáncer apesta en cualquier forma, pero me aferro a la palabra ‘temprana’”, comentó.

Jessie no perdió el sentido del humor que la caracteriza y bromeó sobre el procedimiento que enfrentará:

“Es una manera muy dramática de hacerse una operación de senos. Voy a desaparecer un tiempo después del Summertime Ball para someterme a la cirugía y regresaré con más música”.

La cantante británica anunció que fue diagnósticada con cáncer de mama. / Instagram: @jesisiej

Jessie J explica por qué compartió su diagnóstico de cáncer

La también compositora explicó que decidió hacer pública su situación tanto por salud mental como por solidaridad con quienes atraviesan procesos similares.

“Solo quería ser abierta y compartirlo. Uno, porque, egoístamente, no hablo lo suficiente de ello. No lo estoy procesando porque estoy trabajando tanto. También sé cuánto me ha ayudado compartir en el pasado, al recibir amor, apoyo e historias de otras personas. Soy un libro abierto”, confesó.

Jessie J expresó que lo más doloroso no es solo su diagnóstico de cáncer, sino saber que muchas otras personas están enfrentando luchas iguales o peores: “Eso es lo que me parte el corazón”, añadió.

Además, la cantante reconoció la necesidad de apoyo emocional durante este proceso:“Necesito un abrazo”, expresó con sinceridad

¿Quién es Jessie J?

Nominada al Grammy, Jessie J es reconocida por su poderosa voz y sus éxitos pop con influencias de R&B. Entre sus temas más populares están ‘Domino’ y la colaboración ‘Bang bang’ junto a Nicki Minaj y Ariana Grande. A lo largo de su carrera ha lanzado cinco álbumes, el más reciente de ellos un disco navideño en 2018.

Este 2025, la cantante ha retomado con fuerza su carrera musical, lanzando nuevos sencillos como ‘Living my best life’ y ‘No secrets’, y se espera que publique un nuevo álbum a finales de este año.

Además, Jessie J es madre de un niño, nacido en 2023, a quien ha mencionado como una de sus mayores motivaciones para seguir adelante con esperanza y valentía y atravesar la enfermedad.

Hasta el momento, su equipo no ha emitido un comunicado oficial, pero los fans ya han comenzado a enviarle miles de mensajes de apoyo y cariño en redes sociales.

