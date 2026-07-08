Diego Klein reaparece tras hospitalización de emergencia en pleno Mundial 2026: “Tuve mala suerte”

Hace algunos días, Diego Klein encendió las alarmas al dar a conocer que había ingresado al hospital. De acuerdo con el actor, esto le impidió asistir al partido del Mundial 2026 entre México y Ecuador. Tras mucho hermetismo, da detalles de qué fue lo que le pasó. Te contamos los detalles.

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Diego Klein fue hospitalizado de emergencia / Mezcalent

¿Qué dijo Diego Klein sobre su hospitalización previo al partido México vs. Ecuador?

El pasado 30 de junio, Diego Klein compartió en redes sociales que no había podido asistir al partido México vs. Ecuador debido a un percance médico. En ese momento, se dijo muy triste debido a que ya tenía el boleto comprado y estaba listo para apoyar a la selección nacional.

Sin dar muchos detalles sobre qué le ocurrió, mencionó que le había dado una “infección terrible” y prometió que pronto daría más información del asunto.

“Nunca hago esto, pero voy a contar mi tragedia. Hoy tenía boletos para ir a ver a México contra Ecuador con toda la ilusión y ahora me encuentro hospitalizado por una infección terrible”, indicó.

Si bien no pudo estar presente en el encuentro deportivo, mostró todo su apoyo al equipo tricolor mediante Instagram. Subió frases motivacionales y hasta usó el famoso “¿Y si sí?”, frase que se usaba como una forma de expresar la fe que se tenía en que México avanzaría hasta, al menos, cuartos de final.

Sus fans no dudaron en desearle todo lo mejor en su recuperación y le comentaron cosas como: “Ojalá todo esté bien”, “Te queremos” y “Échale ganas”.

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Diego Klein sufre emergencia médica antes del partido de México vs. Ecuador. / Redes sociales

El estado de salud de Diego Klein HOY miércoles 8 de julio

En un reciente encuentro con la prensa, Diego Klein, quien hace unos meses se sinceró sobre un accidente que afectó la salud de su mamá, habló de su reciente hospitalización. Lejos de lo que muchos pudieran pensar, el motivo no fue tan preocupante como se esperaba.

Y es que el histrión contó que había sido por una infección en el estómago. Detalló que sufrió “escalofríos y fiebre”. Afortunadamente, el tema no pasó a mayores e incluso bromeó diciendo que, “de haber sido una simple diarrea”, habría asistido al partido.

“Tuve una muy mala suerte porque, justo en el partido México vs. Ecuador, pues me enfermé y no pude ir al partido, a ver ganar a la selección. Me dio fiebre, no, con chorro sí voy. Me dio fiebre, me dio escalofríos, no podía moverme. Era de panza”. Diego Klein

También aprovechó para lamentar que la selección no pasara a cuartos de final tras ser derrotada por Inglaterra: “Muy triste, muy orgulloso de México, pero sobre todo muy orgulloso de nuestro país”, manifestó.

Actualmente, Diego Klein está trabajando en el melodrama ‘Guardián de mi vida’, junto a grandes estrellas como Silvia Navarro, Sergio Sendel y Kimberly Dos Ramos.

¿Cómo fue el accidente que sufrió Diego Klein y que afectó la salud de su mamá?

Hace algunos meses, Diego Klein relató que, cuando tenía cinco años, sufrió un terrible accidente. Contó que este percance tuvo consecuencias graves, principalmente en la salud de su mamá.

“Me subo al carrito del súper; mi mamá estaba a punto de pagar la cuenta; me subo a la parte de arriba y me pongo de pie. Mi mamá lo jala y me caigo de marometa al suelo, me golpeé la cabeza, se me inflamó el cerebro y terminé en el hospital”, manifestó.

Mencionó que su progenitora fue diagnosticada con diabetes tras este incidente. Admitió que, en su momento, llegó a sentirse culpable.

“A pesar de que no era responsable, o sea, fue un accidente y yo no era consciente, siempre me sentí culpable de la diabetes de mi mamá”, resaltó.

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