Diego Klein es hospitalizado de emergencia en medio del Mundial 2026; ¿cuál es su estado de salud?

Mientras Ángela Aguilar y Christian Nodal eran captados en el partido de México vs. Ecuador, Diego Klein era hospitalizado de emergencia pese a que tenía planes de acudir al esperado partido en la Ciudad de México. ¿Cómo está el actor actualmente?

Te recomendamos: ¡Diego Klein ya tiene dueña! Descubre quién es la mujer que conquistó su corazón

Diego Klein sufre emergencia médica en pleno Mundial 2026. / Redes sociales

¿Por qué Diego Klein no pudo llegar al partido de México vs. Venezuela en Ciudad de México?

A través de sus redes, Diego Klein, quien anteriormente fue relacionado con Angélica Rivera, compartió que no logró llegar al encuentro de México vs. Ecuador por motivos de salud. El actor de “Guardián de mi vida” detalló que una infección lo llevó al hospital.

“Nunca hago esto, pero voy a contar mi tragedia. Hoy tenía boletos para ir a ver a México contra Ecuador con toda la ilusión y ahora me encuentro hospitalizado por una infección terrible”. Diego Klein

Pese a la emergencia que vivió, el protagonista de “Con la misma mirada” confesó que lo que más le dolió fue no poder apoyar a México desde las gradas del Estadio Ciudad de México, pero bromeó sobre el momento.

“Comí algo que no estaba bien y por su culpa no voy a ver a México. Ya entenderán el odio que siento en este momento”, explicó a través de una historia que rápidamente adquirió visibilidad.

Lee: Fátima Bosch, actual Miss Universo, se suma al apoyo a México en el Mundial 2026; le llueven halagos

Diego Klein sufre emergencia médica antes del partido de México vs. Ecuador. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud actual de Diego Klein?

Tras compartir su historia en redes, Diego Klein compartió nuevo contenido en el que se observa que tuvo una comida y, posteriormente, mostró a su cachorro acompañado por el texto: "¿Y si sí?”, frase que ha adquirido notoriedad a lo largo del Mundial 2026 para apoyar a la Selección mexicana.

Sobre su estado de salud, el protagonista de melodramas no ha brindado nuevos detalles al respecto, pero se mantiene activo en sus cuentas oficiales. Cabe señalar que la noticia sobre la hospitalización preocupó a sus fans, quienes lo siguen actualmente en “Guardián de mi vida”.

Lee: Geraldine Bazán se pronuncia ante la muerte de cuatro personas tras el triunfo de México en el Mundial 2026

Diego Klein reaparece en redes. / Redes sociales

¿Quién es Diego Klein, el actor que fue hospitalizado antes del partido de México vs. Ecuador?

Diego Klein, cuyo nombre de pila es Diego Franco Klein

Hizo sus estudios en la Escuela de Teatro Cristina Rota entre 2013 y 2016. Tras adquirir experiencia en Europa, regresó a México en 2019, donde comenzó a abrirse paso en el mundo del entretenimiento.

Tras adquirir experiencia en Europa, regresó a México en 2019, donde comenzó a abrirse paso en el mundo del entretenimiento. A lo largo de su trayectoria, ha participado en telenovelas como “Con esa misma mirada”, “La historia de Juana”, “Vuelve a mí” y “Mi secreto”. Actualmente, protagoniza “Guardián de mi vida” junto a Daniel Arenas , Silvia Navarro y Paulina Goto.

No te pierdas: Erik Rubín aparece muy enamorado con Geraldine Zárate y presume su romántica noche: ¿darán el siguiente paso?