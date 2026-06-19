¿Daniel Arenas será padre? El actor responde a los rumores sobre una posible embarazo ¿con Daniela Álvarez?

Ante el regreso del colombiano a los reflectores de México, Daniel Álvarez revela sus planes de paternidad. En esta ocasión, te contamos cuál es la relación amorosa actual del protagonista de telenovelas icónicas como ‘Teresa’, ‘Corazón indomable’, ‘La gata’ y ‘Mi marido tiene familia’, así como todas sus relaciones pasadas. ¿Ya quiere ser papá?

Daniel Arenas habló sobre la posiblidad de ser padre. / Instagram: @danarenas

¿De qué va la nueva telenovela de Daniel Arenas ‘Guardián de mi vida’?

La producción liderada por Juan Osorio, un colaborador cercano a Arenas, para Televisa Univisión es una nueva versión de la exitosa telenovela argentina ‘Amor en custodia’ que se estrenó en 2005.

Silvia Navarro protagoniza la serie y trabajará muy de cerca con Arenas. Navarro estelariza a Sofía Peralta-Avitia, una poderosa empresaria atrapada en un matrimonio vacío con un hombre infiel.

La trama gira en favor del romance de los personajes de Navarro y Arenas cuando Franco Gallardo (el personaje de Arenas), salve la vida de Sofía y se convierta así en su guardaespaldas.

Una famosa actriz y Diego Klein también protagonizan esta nueva serie y sus personajes: Barbi y Chava Reyes, respectivamente, entrarán en romance.

Otros actores confirmados para participar en ‘Guardián de mi vida’ son:

Antagonistas:



Sergio Sendel

Alejandro Camacho

Kimberly Dos Ramos

Rodolfo Salas

Otros actores:



Gabriela Platas

Víctor González

Cecilia Toussaint

Rodrigo Murray

Tiago Correa

Daniel Arenas telenovela 2026 ‘Guardián de mi corazón’ / redes sociales

¿Quién es Daniel Arenas?

El reconocido actor y modelo colombiano nació el 30 de marzo de 1979 en Bucaramanga. Su popularidad se hizo evidente cuando ‘Protagonistas de nuestra tele’ y así consolidó una exitosa carrera en México. Fue conductor en 2023 y 2024 del programa matutino ‘Hoy día’.

Daniel Arenas vive en Miami y después de cinco años fuera de México regresará a protagonizar una nueva telenovela para Televisa Univisión.

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¿Quiénes fueron las parejas amorosas de Daniel Arenas?

Después de haber quedado semifinalista en ‘Protagonistas de nuestra tele’, trabajó en las producciones de ‘Francisco, el matemático’ en 2003 y conoció a su primer amor mediático en 2005 cuando participó en la telenovela ‘Los reyes’ con el personaje de Santiago Iriarte. De 2005 a 2008 mantuvo una relación sentimental con Carolina Cruz y terminaron por tener visiones diferentes de vida en pareja, a pesar de todo, culminaron bien.

Cuando el actor colombiano se consolidó en México, en el año 2009, se convirtió en uno de los galanes más deseados de la televisión y estuvo en ‘Teresa’ (2010), ‘Amorcito corazón (2011)’ y ‘Corazón indomable’ (2013). Tuvo dos relaciones importantes en el periodo de 4 años. La primera fue con la venezolana María Luisa Flores, aproximadamente entre 2009 y 2010. Solo duraron cuatro meses y no se dio a conocer la razón de su rompimiento con la actriz y modelo.

En los últimos cinco años de la década pasada, Arenas protagonizó series exitosas como ‘Despertar contigo’ en 2016 y ‘Mi marido tiene familia’ en 2017, esta última una producción de Juan Osorio.

Durante más de un año estuvo con Bárbara Turbay cuando él fue jurado en el programa ‘Nuestra Belleza Latina’ en Miami. Tuvieron en mente el poder casarse, pero no se concretaron esos planes.

Según el propio Arenas, para 2017 había tenido 9 novias en total, esto lo reveló en una entrevista y destacó que prefiere las relaciones largas, a la vez que le da prioridad al catolicismo como a su familia.

No tenemos información sobre sus relaciones cuando protagonizó ‘Mi marido tiene más familia’ o ‘Médicos, líneas de vida’ en 2019.

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Daniel Arenas y Silvia Navarro / Guardián de mi corazón

¿Cómo fue la relación de Daniel Arenas y Daniela Álvarez?

Daniel Arenas y Daniela Álvarez confirmaron su noviazgo en septiembre de 2021, aunque su historia comenzó diez años atrás, en 2012, gracias a una coincidencia propiciada por la madre del actor.

Durante su relación, se convirtieron en una de las parejas más admiradas del espectáculo, destacando el apoyo incondicional que Daniel Arenas brindó a la modelo tras la amputación de su pierna izquierda en 2020 a causa de una isquemia. La famosa expresó frecuentemente que Daniel se enamoró de su vulnerabilidad y que la hacía sentir una mujer “súper completa”.

A lo largo de su compromiso, compartieron sueños de un futuro compartido, donde la exreina de belleza manifestó su anhelo de casarse por la iglesia vestida de blanco y formar una familia, mencionando incluso su deseo de tener hijos gemelos.

En febrero de 2024, trascendió que ella le habría dado un “ultimátum” de dos años para recibir el anillo de compromiso, especificando que deseaba una joya excepcional que fuera para toda la vida. Sin embargo, el actor siempre mantuvo un perfil más reservado, sugiriendo que prefería mantener la intimidad de la relación lejos del ojo público.

A pesar de la aparente solidez, la pareja enfrentó constantes rumores de crisis debido a sus compromisos laborales en distintos países y un notable distanciamiento en redes sociales. En junio de 2026, diversas fuentes de entretenimiento confirmaron que la relación terminó definitivamente hace varios meses.

Mientras que Daniela Álvarez ha sido vista recientemente en actitud cómplice con su exnovio, el español Lenard Vanderaa, Daniel Arenas ha evitado dar declaraciones directas sobre la ruptura, pidiendo a la prensa centrarse únicamente en su trabajo actoral.

La famosa conductora optó por explicar lo que verdaderamente esta sucediendo en su relación amorosa. Al parecer, terminaron. / Instagram: @danielalvareztv

¿Quién es la pareja de Daniel Arenas?

Tras el fin de su vínculo con Álvarez, ha surgido información sobre una nueva relación de Daniel Arenas presuntamente con María Fernanda Cuellar, una modelo y creadora de contenido independiente.

Según reportes, presuntamente el flechazo fue inmediato y la pareja presuntamente ha decidido mantener su romance de forma sumamente privada y “guardadita”.

La relación con María Fernanda parece haber avanzado con rapidez, ya que se asegura que presuntamente viven juntos desde hace más de seis meses en un sector exclusivo de Miami.

Presuntamente, Daniel habría optado por no mostrarla en sus redes sociales ni confirmar el noviazgo oficialmente, marcando una clara diferencia con la exposición mediática de su relación anterior. En medio de todos estos rumores, surgieron especulaciones de que el famoso muy pronto se convierta en padre. ¿Será?

Daniel Arenas y su pareja / Daniel Arenas y programa ‘Hoy’

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¿Daniel Arenas quiere ser padre?

Finalmente, ante la pregunta sobre si quiere formar una familia y tener hijos, el actor se mostró emocionado con la idea; sin embargo, dijo que no solo depende de él.

“Obvio, obvio, me encanta, son decisiones que no son mías, son de Dios y si algún día me encantaría, tengo 5 hermanos, somos en total 13 sobrinos, somos una familia enorme llena de niños, obviamente me gustaría a mí también” Daniel Arenas

Daniel Arenas ha reiterado que para él un hijo debe ser el fruto del amor de pareja y no un “capricho” que deba cumplir a la fuerza o en solitario.