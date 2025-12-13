Daniela Álvarez, famosa conductora, muestra imágenes inéditas antes de la amputación de su pierna: FOTO

Diciembre suele venderse como el mes de la felicidad, los abrazos y los cierres perfectos, pero no para todos es así. Daniela Álvarez, la exreina de belleza, lo sabe y decidió decirlo sin filtros. La modelo y Miss Colombia 2011-2012, sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes inéditas de su pierna antes de la amputación, acompañadas de un mensaje desgarrador para quienes atraviesan un cierre de año marcado por el dolor, la tristeza o la incertidumbre.

¿Qué mensaje envió Daniela Álvarez tras mostrar fotos antes de perder la pierna?

Lejos de los mensajes típicos de fin de año, Daniela Álvarez, exMiss Colombia fue directa y honesta. Reconoció que diciembre no es sinónimo de felicidad para todos, y puso en palabras lo que muchos sienten pero pocos dicen.

La publicación comienza con una frase que sacude: “Faltan 18 días para que acabe el año y pienso en quienes están pasando por un momento triste o difícil. Diciembre no llega siendo felicidad para todos. Hay dolor, hay miedo, incertidumbre, tal vez un corazón roto, decepción, desesperanza o soledad”.

Daniela Álvarez en su mensaje mostró empatía desde la experiencia, porque ella misma atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida cuando perdió parte de su pierna izquierda tras una cirugía complicada.

La modelo se dirige a quienes hoy sienten que no pueden más: “Tal vez eres tú quien hoy tiene el corazón espichado porque has perdido algo o a alguien que amas o simplemente te sientes perdido, confundido y no le ves sentido a tu vida”. Con estas palabras, Daniela abre un espacio de empatía y esperanza, recordando que el dolor es parte de la vida, pero también lo es la posibilidad de salir adelante”.

¿Cómo superó Daniela Álvarez la amputación de su pierna en 2020?

Daniela Álvarez Miss Colombia 2011-2012, no se limita a dar consejos: cuenta su historia. En su mensaje, revela cómo enfrentó la tormenta emocional que llegó con la amputación:

Daniela Álvarez “Muchos de estos sentimientos los viví en carne propia. Yo solo puedo decir que para superarlos, los viví, los sentí, lloré hasta sentir que no quedaban más lágrimas por sacar, y me agarré y abracé fuertemente de quienes me rodeaban”.

La exreina describe el momento clave: “Sin entender que habría para mí mañana, sintiendo que me hacía falta algo tan importante, llegó el momento de tomar una decisión: seguir en ese hueco o salir de él, continuar en el sufrimiento y desánimo o dar un paso de fe y esperanza”.

Daniela lo resume en una frase que se volvió viral: “Sé que lo ves imposible, lo entiendo! Yo pensaba lo mismo. Pero podrías creer por un momento que eso que atraviesas y que es tu realidad hoy va a cambiar? Porque te aseguro algo, VA A CAMBIAR!”.

¿Por qué Daniela Álvarez decidió mostrar fotos inéditas antes de la amputación de su pierna?

La publicación de Daniela Álvarez no fue casual ni superficial. Las imágenes, que nunca antes había mostrado, corresponden a seis días después de su primera cirugía, un momento crítico de su proceso médico que terminó cambiando su vida para siempre. En ese punto, las complicaciones eran graves y la situación empeoraba con rapidez.

Ella misma lo explicó con total claridad al final de su mensaje: “Ps: estas fotos de mi pierna fueron seis días después de mi primera cirugía en la que hubo complicaciones médicas. La gangrena se fue poniendo cada vez peor pero son fotos muy sensibles para mostrarlas por aquí. Tal vez lo haré en mi primer libro!”.

¿Quién es Daniela Álvarez?

Para quienes la conocen solo por esta historia, vale recordar su trayectoria: Daniela Margarita Álvarez Vásquez, nacida el 24 de mayo de 1988 en Barranquilla, fue coronada Señorita Colombia 2011–2012 y representó al país en Miss Universo 2012. Tras su reinado, trabajó como presentadora en Estilo RCN, W Radio, CM&, y en 2019 condujo el reality Desafío Súper Regiones en Caracol Televisión.

En 2020, su vida cambió tras una cirugía que derivó en una isquemia y la amputación parcial de su pierna izquierda. Lejos de rendirse, Daniela aprendió a caminar con prótesis y se convirtió en un ícono de inclusión. En 2023, hizo historia al desfilar en la Semana de la Moda de París con prótesis, invitada por L’Oréal Paris, enviando un mensaje global de empoderamiento y diversidad.