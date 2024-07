Protagonista de ‘Fugitivas’ revive tragedia personal en el set: “Fue desgarrador”

Daniela Álvarez, quien da vida a “Lorena Martínez ‘la Martillo’” en la telenovela ‘Fugitivas’ (de Las Estrellas), se encuentra feliz por su primer protagónico. Platicamos con la actriz sobre las similitudes que tiene con su personaje. Nos contó que en la ficción ella pierde a sus padres en un accidente y que, en la vida real, vivió algo muy similar: su mamá y abuelitas fallecieron en un choque en 2020.

No te pierdas: Fallece actor a los 30 años, los médicos no encuentran explicación

“‘Fugitivas’ llega en un momento de mucha paz. Estoy muy contenta y agradecida con la productora Lucero Suarez. ‘Lorena’ va a tener varios cambios de carácter. Es una mujer que pierde a sus padres en un accidente. Tiene una hermana menor de la que se hace cargo. Casi no piensa en ella misma”, dijo Daniela.

Daniela asegura que se identifica con ‘Lorena’ porque es una mujer “noble perseverante y resiliente”. Además, como en la ficción, a ella le tocó vivir una tragedia familiar.

“Otra coincidencia es que en Año Nuevo, ‘Lorena’ se fuga del penal y empieza una vida nueva. El accidente de mi mamá y mis abuelas fue el 1 de enero. Así recibí 2020. Fue un cambio drástico en mi vida. Fue un antes y un después”, agregó Álvarez.

Te puede interesar: Conductora de ‘Hoy día’ sufre aparatoso accidente, su coche queda destrozado: “No sabía si estaba viva”

“Fueron a celebrar a Taxco ese día. Venían de regreso. Un coche se les atravesó. Invadió su carril. Mi papá logró dar el volantazo. Pero el otro carro pegó del lado del copiloto donde iba mi mamá”, contó.

“Nos dijo que les urgía que fuéramos a Taxco porque habían tenido un accidente. Entendí la gravedad”, dijo Daniela.

Daniela Álvarez

“Cuando llegamos al hospital me dijo que mis abuelas habían fallecido. Después le pregunté por mi mamá y le dije: ‘La quiero ver’. Ahí me dio la noticia. No podía creer todo lo que me decía. Me sentí como en una película. Dije: ‘Esto no está pasando. No es real’. ¡Fue desgarrador!”.