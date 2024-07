Niurka asegura que Juan Osorio se desentendió de su hijo por 10 años; el productor responde

No es un secreto para nadie que la relación entre Juan Osorio y Niurka Marcos no ha sido la mejor en los últimos meses. Sin embargo, parece que las cosas llegaron a su punto más critico tras la afilada critica de la vedette sobre la nueva versión de ‘Aventurera’, producida por Osorio.

El principal señalamiento de la también actriz ha sido la participación de Irina Baeva, quien, a su parecer, no tiene el talento suficiente para estar en la emblemática puesta en escena. Por su parte, Juan no ha dudado en defender a la rusa e irse con todo en contra de su expareja.

En medio de todo esto, Marcos usó su Instagram para, entre lágrimas, compartir que supuestamente Juan se desentendió de su hijo Emilio por una década, poniendo en entredicho su “calidad humana”.

“Diez años, sin importarte tu hijo. Sí te tuviste que haber comprado una pu… calidad humana para Irina ¿Dónde venden esa chin…? Para que yo compre una para ti. Cuando una década después puse a tu hijo en tus manos y pagaste para que desapareciera el video home del mercado. Obviamente pagaste para que tu hijo no lo viera, pero entérate, yo se lo enseñé” Niurka Marcos

¡La polémica de Niurka y Juan Osorio no termina y en esta ocasión la vidette terminó en llanto al hablar de la calidad humana del productor y del abandono hacia su hijo Emilio! 😭😡📺 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/VzkAc6mtwu — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 8, 2024

No te pierdas: Supuesto error en el programa de Rocío Sánchez Azuara la deja expuesta en vivo ¿es falso?

Niurka Marcos asegura que estuvo a punto de sufrir hipotermia por el descuido de Juan Osorio

Por si esto fuera poco, la cubana recordó cuando, según ella, estuvo a punto de sufrir hipotermia durante las grabaciones de una novela, aparentemente, por descuido del productor.

“Cuando me dejaste dos horas, que me dio hipotermia, en la última escena de ‘Velo de novia’ dentro del agua, en Veracruz ¿En dónde estuvo tu calidad humana?”, dijo.

Para finalizar con el tema, le advirtió que ya no siguiera hablando de ella o, en caso contrario, podría en evidencia todos sus “trapos sucios”, sin importar el “terremoto” que pueda causar.

Niurka llorando / IG: @niurka.oficial

Checa: MasterChef Celebrity: Hay 4 semifinalistas; este fue el expulsado de la noche

Juan Osorio se defiende de las declaraciones de Niurka

Tras lo dicho por Niurka, Juan Osorio aprovechó un encuentro con la prensa para decir que ya no quiere más problemas con la vedette.

“No tengo nada qué responder. Ustedes tienen los testimonios, toda la historia ¿yo qué tengo que decir?” Juan Osorio

Si bien dejó en claro que no desea seguir con la polémica, señaló que no dudará en arremeter contra la cubana, en caso de que se siga metiendo con su novia, Eva Daniela. Incluso, dejó entrever que sabía muchos secretos de Niurka.

“Tengo una mujer que adoro y que respeto. Nada más que no la toque, que no se metan con ella y te juro que no abro la boca. Yo no he hecho nada malo y han sido muchos años que yo me he mantenido con la boca cerrada. Me he mantenido en esa postura y en ese respeto”, indicó.

Hasta el momento, Emilio Osorio no se ha pronunciado ante las declaraciones de sus padres. No obstante, en su momento dijo que él no se mete en los pleitos entre ellos.

Mira: Carolina Ross tuvo ‘sold out’ en su presentación en el Lunario