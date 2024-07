¡Shanik Berman desenmascara a galán de televisa! Su carrera se desplomó cuando se le subió la fama, dice

Shanik Berman sigue destapando detalles de algunas personalidades de la farándula a tan solo una semana del estreno de ‘La casa de los famosos México’.

La periodista ha generado total conversación en redes sociales luego de que ha revelado información de algunas personalidades de la industria, lo cual ha sido del agrado de algunos internautas, ya que consideran que es de las famosas que está dando más contenido en ‘La casa’.

Hace unos días, la colaboradora de TVNotas sorprendió a muchos al dar entender que a un actor de Televisa le gustan los hombres, pese a que está casado y tiene un hijo con una famosa histrionisa del medio.

Ahora, Berman dejó boquiabiertos a todos cuando contó que otro famoso perdió el piso por su fama y ahora su carrera se desplomó. ¿De quién se trata?

Shanik Berman revela que a querido actor se le subió la fama y su carrera se desplomó en la industria

En medio de una plática con Adrián Marcelo y Arath de la Torre, Shanik contó que Daniel Arenas era uno de los galanes más exitosos de Televisa, ya que fue protagonista de grandes proyectos como ‘Teresa’, ‘Amorcito corazón’, ‘Corazón indomable’, ‘La gata’ y ‘Mi marido tiene familia’. Sin embargo, su carrera en la industria habría tenido un contundente declive. Por esta razón, dejó la televisora de San Ángel y se unió a Telemundo.

De acuerdo con Berman, su carrera se desplomó cuando se le subió la fama y dejó de dar entrevistas a los medios de comunicación cuando consiguió ser protagonista de telenovelas. Incluso, Arath de la Torre dijo que el histrión dejó una telenovela a la mitad porque prefirió hacer un viaje.

“No sabes todos los actores que llegan conmigo de: ‘Por favor, ¿puedo entrar al programa?’. Porque quieren ser famosos, guapos, tipo Sian, y que uno dice: ‘Perfecto, va a triunfar’. Y triunfan y ya son de: ‘Pues es que no tengo tiempo de ir a tu programa’. No conocen el agradecimiento”, dijo Shanik.

Cuando Adrián cuestionó a Shanik sobre de quién estaba hablado, ella confesó que se trata de Daniel Arenas.

“Es un cuate colombiano, creo, que era tipo Sian, guapo, simpático, alegre, bonito… Lo vi y dije: ‘Este niño va a ser famosísimo’. Lo llevé 10 veces a mi programa y yo le decía: ‘Te lo ruego que no cambies. Te lo ruego que no cambies’. Se fue de rodillas con la Virgen de Guadalupe, con rodilleras, con toda la piel descarnada, a darle las gracias, y luego se volvió un mam…”. Shanik Berman

¿Por qué Shanik Berman dice que a Daniel Arenas se le subió la fama?

La periodista contó que cuando Arenas fue protagonista de la telenovela ‘Mi marido tiene familia’, producida por Juan Osorio, todo cambio en su personalidad.

“Imagínate qué tan pen…*, que dejas la novela de Juan Osorio (...) Entonces yo lo veo y le digo: ‘¿Cómo estás Dany?’. Y me dice: ‘Perdón, tengo que arreglarme para entrar al llamado’. (Yo le dije) ’Entro contigo’. (Daniel me dijo) ’Es que tengo qué cambiarme’. Le digo: ‘¿Pero te tienes que desn...?’. Me dice: ‘No, me tengo que cambiar de camisa. Ahorita salgo’, le digo: ‘ok’”, agregó Berman.

Shanik comentó que después de dos horas el actor salió con la misma ropa y ella procedió a preguntarle si le daría una entrevista, pero se negó, dado que necesitaría la autorización de la producción para hablar de su novela.

Luego de escuchar esta anécdota, Marcelo le cuestionó si Daniel es muy famoso y Shanik le contestó contundente.

“No ya es un (...) ahora entiendo por qué ya no habla nadie de él”. Shanik Berman

Asimismo, Arath reprobó la actitud de Daniel y consideró que ningún actor debe negar una entrevista, ya que es la manera en que ellos dan a conocer sus proyectos.

¿Quién es Daniel Arenas?

Daniel Arenas es un actor colombiano conocido por su trabajo en telenovelas. Nació el 30 de marzo de 1979 en Bucaramanga, Colombia. Se dio a conocer en el mundo de la televisión tras participar en el reality show ‘Protagonistas de nuestra tele’ en su país natal. Posteriormente, se trasladó a México, donde ha tenido una exitosa carrera en telenovelas producidas por Televisa.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran las telenovelas ‘La gata’, ‘Corazón indomable’, ‘Teresa’, y ‘Mi marido tiene familia’. Su talento y carisma le han ganado una gran cantidad de seguidores en toda América Latina. Además de su carrera en la actuación, Daniel Arenas también ha trabajado como modelo.

El 28 de septiembre de 2018, Daniel Arenas dejó la producción de ‘Mi marido tiene más familia’ debido a que su mamá padece de cáncer. Después, finalizó su contrato de exclusividad con Televisa. En la actualidad, es conductor del programa ‘Hoy día’ de Telemundo.