Esposa de Adrián Marcelo responde contundente a Poncho de Nigris tras decir que “no puede tener hijos”

Hace unos días, Adrián Marcelo, quien es habitante de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, hizo un polémico chiste en contra de Poncho de Nigris.

El regiomontano se burló de Poncho y recordó algunos escándalos amorosos de su pasado, específicamente su supuesta relación con Irma Serrano ‘la Tigresa’, así como por hacer contenido con sus hijos.

Cuando entré me dijeron: ‘Queremos que seas el nuevo Poncho de Nigris de esta generación’, (Y dije) ’Me falta estar con una señora de 80 años”. Adrián Marcelo

Agregó: “Me falta el injerto. Me falta un niño para expl…. laboralmente, una señora de 85… No es cierto”.

Poncho de Nigris le contesta a Adrián Marcelo tras polémico chiste en ‘La casa de los famosos México’

Al parecer, Poncho De Nigris no tomó nada bien las palabras de Marcelo, dado que no tardó en contestarle de manera contundente.

Poncho de Nigris / FB: Poncho de Nigris

De Nigris fue el más reciente invitado en la gala del reality y en esta emisión no dudó en responderle con el mismo “humor” a Marcelo, pese a que recalcó que son amigos, le recordó que él no ha podido tener hijos.

“Dijo algo mío ahí. Es mi amigo, pero dijo algo… Si es humor ne… Eso, yo hubiera llegado y le hubiera dicho: ‘Pues tú no puedes tener hijos, por eso no tienes hijos”.

Poncho de Nigris

Adrián Marcelo / Facebook: Poncho de Nigris y Adrián Marcelo

Esposa de Adrián Marcelo responde contundente a Poncho de Nigris

Ahora, Karina Puente, esposa de Adrián, no tardó en reaccionar a las polémicas declaraciones de Poncho y lanzó una contundente respuesta en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Karina publicó una serie de historias en las que explicó lo que de verdad sucede en su búsqueda de ser mamá junto a Marcelo.

Puente utilizó el banner de TVNotas para lanzarse en contra de lo que dijo De Nigris y mostrar el procedimiento que ha llevado a cabo para lograr ser madre.

“Sí puede. La que tiene que tomar un camino diferente para tener hijos, lejos de lo TRADICIONAL y SOCIALMENTE aceptado, SOY YO! Por eso me tocó a MÍ, porque puedo con esto! En cambio, lo tuyo fueron ELECCIONES”. Karina Puente

Agregó: “No hay nada, ya, que me digan que en el pasado no me haya cuestionado o reclamado. La única persona que entiende completamente este proceso es quien lo está pasando. Es un camino donde la emoción sube y cuesta mantener la conciencia en alto. Nos ha costado. Mi amor, fe, esperanza, apoyo, amistad y admiración para quienes están en esto.”.

Continuó: “Y que MI HISTORIA HAGA RUIDO, que sepa todo México que ‘NO PUEDO TENER HIJOS’ porque sé que afuera hay una GRAN COMUNIDAD como yo, pero en silencio. Somos muchísimos sólo que no lo queremos aceptar. Yo me acepté y me siento libre y agradecida”.

Concluyó: “Espero que esto no sea algo que tengamos que esconder. Y lo más importante, agradezco tener un esposo como adrianmarcelo10. En verdad lo AGRADEZCO”.

Al momento, Poncho de Nigris no se ha pronunciado respecto a la contundente respuesta de Karina Puente, esposa de Adrián Marcelo.

Así lo dijo Karina Puente: