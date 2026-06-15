Modelo y conductora es captada MUY cariñosa con expareja, tras haber sido amputada de la pierna: ¿Recalentado?

La vida de una querida modelo y conductora de televisión cambió drásticamente hace algunos años, luego de haber sido amputada por una grave complicación de salud y una posterior ruptura. Ahora, vuelve a generar controversia, pues fue vista muuuy pegadita a su exnovio, a quien ella terminó. ¿Vuelven a estar juntos?

¿Quién es la modelo y conductora que habría regresado con su exnovio? / Especial

¿Quien es la conductora que le fue amputada una pierna y ahora habría regresado con su exnovio?

Se trata de Daniela Álvarez, la reconocida modelo y conductora colombiana, quien en 2020 fue amputada debido a una complicación sufrida por en una cirugía, pues hubieron problemas de circulación hacia su pierna izquierda, el resultado: una amputación.

Álvarez tenía una relación sentimental de 2017 a 2019 con Lenard Vanderaa, un reconocido actor. Aunque en 2019 terminaron, decidieron retomar su romance en 2020, meses antes del trágico desenlace de Daniela.

Después de que Daniela perdiera su pierna, terminaron nuevamente su relación, algo que fue sumamente criticado por internautas, pues culparon a Lenard de tomar la drástica decisión. Recientemente, la conductora aclaró las cosas y dijo que fue “decisión suya” su ruptura:

Él me acompañó en el momento más difícil de mi vida, y cinco meses después de mi amputación, Lenard se fue a Mallorca. Nosotros terminamos, pero muchas personas lo juzgaron injustamente pensando que él me había dejado a mí y me había abandonado porque yo había perdido mi pierna. Lenard jamás me abandonó. Daniela Álvarez en entrevista con Carloni Martínez

Después de varios años, parece que Álvarez y Vanderaa podrían retomar su relación, a más de cinco años de haber decidido tomar caminos separado.

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¿Daniela Álvarez y Lenard Vanderaa retoman su relación? / Redes sociales

¿Daniela Álvarez confirma reconciliación con el actor Lenard Vanderaa?

Las especulaciones sobre una posible reconciliación entre Daniela Álvarez y Lenard Vanderaa llegaron con un video difundido en redes, el cual, mostraba a ambos muy juntos y hasta abrazados, durante un concierto.

El momento fue compartido por el programa La red caracol, con el siguiente mensaje:

Pues si señoras y señores todo parece indicar que donde hubo fuego, cenizas quedan y después de varios años, volvemos a ver a esta pareja en actitud muy cariñosa. La red Caracol

En comentarios muchos aceptaron que el acercamiento parece más que amistoso, y aseguran que el anuncio de su “regreso” puede darse durante las próximas horas:



“Ay nooo, por qué repiten”,

“Súper, él estuvo en el inicio y en medio del proceso” y,

“Lenard y ella nunca se han dejado de querer”.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial de Daniela o Lenard donde revelen su relación sentimental, por lo que aún siguen siendo especulaciones en redes sociales.

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¿Quién es Daniela Álvarez y a qué se dedica actualmente?

Daniela Álvarez nació en 1988 y uno de sus momentos más importantes fue su coronación como Señorita Colombia 2011–2012, lo que la llevó a representar al país en Miss Universo 2012.

Después de su etapa como reina de belleza, se consolidó como conductora en espacios como Estilo RCN, W Radio y CM&, y en 2019 estuvo al frente del reality Desafío súper regiones en Caracol Televisión.

Tras su problema de salud en 2020, fue en 2023 cuando regresó al centro de la conversación al formar parte de la Semana de la Moda de París desfilando con prótesis.

Recientemente, Daniela Álvarez se sometió a una biopsia, pues halló una bolita en su cuello.

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