Ex Miss Universo y su hermano sobreviven a aterrador accidente en Sudáfrica: Ella es Daniela Álvarez

La ex Miss Universo colombiana, vivió uno de los momentos más peligrosos de su vida durante un reciente viaje a Sudáfrica. Lo que comenzó como una visita tranquila al muelle de Ciudad del Cabo terminó convirtiéndose en un episodio de alto riesgo cuando una ola gigante los sorprendió sin advertencia. La modelo, su hermano y su mánager, quedaron atrapados en una situación extrema que, según relató, pudo haber terminado en tragedia.

Miss Universo 2025 logo / Redes sociales

¿Qué ocurrió exactamente en el accidente de Daniela Álvarez la ex Miss Universo en Sudáfrica?

El accidente sucedió mientras Daniela Álvarez, su hermano y su mánager caminaban por una zona del muelle en Ciudad del Cabo. De acuerdo con el relato que la modelo compartió en Instagram, una ola “como de ocho metros”, inesperada y sumamente violenta, golpeó el muelle sin previo aviso. El agua los arrastró con tal fuerza que ninguno tuvo tiempo de reaccionar.

Según Daniela, la ola actuó como “un muro de agua” que se elevó repentinamente antes de caer sobre ellos. La fuerza del impacto los dejó completamente empapados, en el suelo y sin orientación por algunos segundos. La situación se complicó aún más debido a la prótesis que utiliza la modelo en una de sus piernas, lo que provocó que perdiera el equilibrio más rápido que los demás. Estuvo a punto de caer al mar, pero su hermano consiguió sujetarla del cabello para impedir que fuera arrastrada por la corriente.

Mientras intentaban recuperarse, se dieron cuenta de que su mánager ya no estaba junto a ellos. Al voltear, la vieron en medio del mar, en evidente estado de pánico. Un hombre que se encontraba en el área se lanzó al agua para rescatarla, logrando ponerla a salvo pese a que presentaba raspones en brazos y parte del cuerpo.

Ex Miss Universo cuenta su experiencia en Africa / Capturas de pantalla

¿Quiénes ayudaron a salvar a Daniela Álvarez y su equipo?

La situación se volvió aún más crítica debido a la rapidez con la que se desarrolló. Daniela y su hermano quedaron con golpes y moretones tras el impacto, mientras que su mánager fue la más afectada al ser arrastrada mar adentro. Sin embargo, la intervención de una persona que se encontraba cerca fue clave para evitar un desenlace fatal.

Este hombre, cuya identidad no fue revelada por la modelo, se arrojó sin dudar para rescatar a Carolina, quien atravesaba una fuerte crisis nerviosa al estar flotando en medio del mar. Gracias a esta acción, logró salir con vida y únicamente sufrió lesiones menores.

Daniela destacó que, pese a la magnitud del accidente, todos lograron sobrevivir con daños leves. No hubo fracturas ni heridas graves, pero sí una fuerte conmoción por la experiencia que vivieron, especialmente considerando lo rápido que ocurrió todo y la ausencia total de medidas de seguridad en el lugar.

Daniela Álvarez / Camptura de pantalla

¿Quién es Daniela Álvarez?

Daniela Álvarez es una modelo, presentadora y figura pública colombiana, conocida por su trayectoria en certámenes de belleza, su resiliencia frente a una amputación y su labor como símbolo de inclusión. Fue Señorita Colombia (2011-2012) y representó a su país en el certamen de Miss Universo. En 2020 enfrentó una difícil situación de salud: sufrió una isquemia relacionada con un tumor, lo que la llevó a la amputación de su pierna izquierda.

A partir de entonces, ha usado una prótesis y ha convertido su historia en un mensaje de superación. Además de su trabajo como modelo, Daniela ha actuado como presentadora en programas de televisión como “Escuela Imparables”, donde comparte su visión de fortaleza y resiliencia. En 2025, regresó con fuerza a la industria de la moda: desfiló en la Semana de la Moda de París para L’Oréal, usando su prótesis como parte de su look, lo que representó un acto de visibilidad para la diversidad corporal.

Su carrera sigue en ascenso: fue invitada especial al Victoria’s Secret Fashion Show 2025, donde su presencia es interpretada por medios como un símbolo de empoderamiento para mujeres reales y auténticas.

