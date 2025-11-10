Captan a Nawat Itsaragrisil durante detención de presuntos mexicanos en Tailandia: ¿qué pasó en Miss Universo?

La difusión de un video en redes sociales ha causado revuelo pues mostró al empresario tailandés Nawat Itsaragrisil observando en primera fila una detención durante los eventos previos a Miss Universo 2025 en Bangkok. El hecho ocurre en medio de un clima tenso entre el directivo y la representación mexicana, encabezada por Miss México, Fátima Bosch, con quien días antes protagonizó un altercado público que generó señalamientos y comunicados oficiales por parte de la organización internacional del certamen.

Director de Miss Universo Tailandia habría desmentido a Fátima Bosch / Redes sociales

¿Por qué fueron detenidos presuntos trabajadores mexicanos en Tailandia durante Miss Universo 2025?

De acuerdo con la información compartida en el programa ¡Tal cual! sin filtro, el periodista Miguel Ángel Masjuán explicó que Nawat Itsaragrisil habría detectado que una de las empresas anunciantes vinculadas a Miss Universo 2025 mantenía relaciones comerciales con actividades de apuestas en línea procedentes de Filipinas. En Tailandia, este tipo de juegos se encuentran prohibidos por la legislación vigente. Ante ello, el empresario notificó a las autoridades locales, quienes realizaron un operativo en el área donde integrantes del equipo de producción técnico se encontraban desayunando.

Durante dicho operativo, agentes de la policía tailandesa arrestaron a varios trabajadores bajo la sospecha de operar con patrocinadores ilegales relacionados con apuestas. En redes sociales, usuarios identificaron a los detenidos como presuntos mexicanos y algunas publicaciones señalaron que podrían pertenecer al personal técnico que participa en la producción de Miss Universo 2025. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la nacionalidad de los arrestados ni sobre una denuncia formal presentada directamente por Itsaragrisil.

Masjuán detalló que, según la información recolectada, el grupo estaba integrado principalmente por presuntos ciudadanos mexicanos, aunque el CEO de la empresa sería de origen guatemalteco. En declaraciones televisivas, agregó que la policía actuó tras recibir la denuncia correspondiente, procediendo a la detención sin previo aviso.

Director Miss Universo Tailandia / Redes sociales

¿Qué papel tuvo Nawat Itsaragrisil durante el operativo realizado en Miss Universo 2025?

La difusión del video del operativo realizado por Nawat Itsaragrisil llamó la atención debido a la actitud del empresario y directivo de Miss Universo, quien fue captado sonriendo mientras observaba el operativo policial. La imagen generó numerosos comentarios en México, donde se interpretó como una aparición controvertida tras su reciente confrontación con la representante nacional de Miss Universo 2025, Fátima Bosch.

Pese a ello, Masjuán comentó ante medios que el director tailandés desconocía la nacionalidad de los detenidos al momento de la denuncia, afirmando que su actuar estuvo motivado por la supuesta promoción ilegal de apuestas en territorio tailandés.

A la par, la organización internacional de Miss Universo ya había calificado como “inaceptable” su comportamiento previo hacia Bosch, lo que intensificó el seguimiento de medios y audiencias sobre sus declaraciones y apariciones públicas. Las imágenes se sumaron al historial de desencuentros entre ambos países dentro del mismo certamen.

Nawat Itsaragrisil / Captura de pantalla

¿Qué pasó entre Fátima Bosch y Nawat Intsaragrisil durante Miss Universo 2025?

El incidente con la policía tailandesa forma parte de una cadena de polémicas que han marcado la edición 2025 de Miss Universo. Días antes, Nawat Itsaragrisil interrumpió públicamente con palabras ofensivas la participación de Fátima Bosch durante un evento oficial del certamen. El hecho escaló a nivel internacional, provocando que el propio empresario emitiera una disculpa pública.

En México, la franquicia encabezada por Raúl Rocha Cantú anunció que emprenderá acciones legales tras la confrontación con la representante. Dicho pronunciamiento derivó en debates sobre trato, reglas del certamen y relaciones diplomáticas dentro de los concursos de belleza.

Horas después de ese episodio, la detención de los presuntos mexicanos fue interpretada en redes sociales como una nueva tensión. Usuarios viralizaron fragmentos del video, criticando la aparición del empresario y cuestionando la coincidencia temporal de ambos sucesos.

Hasta ahora, no se han emitido comunicados oficiales sobre el estatus legal de los detenidos ni sobre posibles liberaciones. De igual forma, no existe confirmación por parte de autoridades mexicanas sobre la identidad de los involucrados, sus funciones dentro del evento o si enfrentarán cargos formales.

