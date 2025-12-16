De reina a destronada en días ¡Le quitan la corona a Miss por foto “prohibida” en redes! ¿enseñó de más?

En medio del escándalo con Fátima Bosch, Miss Universo 2025, las polémicas en los certámenes de belleza no dan tregua y, esta vez, el escándalo estalló en Finlandia. A solo unos meses de haber sido coronada, una joven reina de belleza perdió su título en medio de una fuerte controversia por una publicación en redes sociales que fue señalada como ofensiva.

Aunque hubo disculpas públicas y explicaciones, el daño ya estaba hecho. La organización fue tajante, habló de valores, responsabilidad y respeto, y decidió cortar por lo sano. En cuestión de horas, la corona cambió de manos y una finalista asumió un rol que nadie esperaba tan pronto.

¿A qué Miss le quitaron la corona tras una polémica publicación en redes sociales?

La destitución de Sarah Dzafce, de 22 años, como Miss Finlandia se hizo pública el pasado 14 de diciembre y rápidamente se volvió viral. La organización del certamen tomó la decisión luego de que resurgiera una imagen compartida en redes sociales que fue interpretada como un gesto racista, lo que provocó una ola de críticas tanto dentro como fuera del país.

En la fotografía, la entonces reina de belleza aparecía realizando un gesto con el rostro que imitaba rasgos asiáticos. La imagen iba acompañada del texto “Kiinalaisen kaa syömäs”, una frase en finés que se traduce como “comiendo con un chino”. Aunque la publicación no fue realizada directamente por Dzafce, sino por una amiga en una plataforma anónima, el contenido fue suficiente para encender la polémica y poner en duda su permanencia como Miss Finlandia.

La controversia se intensificó debido a que la imagen fue difundida semanas después de que la joven fuera coronada en septiembre, y a pocos días de su participación en compromisos internacionales relacionados con el certamen.

Destitución de Sarah Dzafce

¿Qué dijo Sarah Dzafce en su defensa y por qué su disculpa no fue suficiente?

Tras la avalancha de críticas, Sarah Dzafce decidió pronunciarse públicamente. El pasado 8 de diciembre compartió un mensaje de disculpa en su cuenta de Instagram, en el que reconoció el daño causado y expresó su arrepentimiento.

“Entiendo completamente que mis acciones han causado malestar en muchas personas y lo lamento profundamente”, escribió. Y añadió: “Quiero disculparme especialmente con aquellos que se han visto personalmente afectados por esta situación. Esa no era mi intención de ninguna manera”.

En su defensa, la joven explicó que, al momento de tomarse la fotografía, sufría un fuerte dolor de cabeza y que el gesto captado correspondía a que se estaba masajeando las sienes. También aclaró que no fue ella quien añadió el texto a la imagen ni quien la publicó originalmente.

A pesar de estas explicaciones y del mensaje de disculpa, la organización de Miss Finlandia consideró que el impacto del contenido ya había vulnerado los principios del certamen. Para el comité, el daño a la imagen institucional y a los valores que representan era irreversible, incluso si no hubo intención directa de ofender.

¿Qué explicó la organización de Miss Finlandia al anunciar la destitución?

La decisión de retirar el título fue confirmada mediante un comunicado difundido en redes sociales, donde la organización fue contundente respecto a su postura frente al racismo y la discriminación.

“La Organización Miss Finlandia declara clara e inequívocamente que no aceptamos el racismo ni ningún tipo de comportamiento discriminatorio. Lamentamos profundamente la ofensa y la angustia causadas por la conducta de nuestra representante (...) Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas”, señalaron.

Además, tras reunirse personalmente con Dzafce, la organización recordó que el título de Miss Finlandia, con más de 90 años de historia, se otorga bajo principios de respeto, igualdad, responsabilidad y dignidad humana. Según el comunicado, estos valores fueron vulnerados por la difusión de la imagen, motivo por el cual se tomó la “difícil pero necesaria” decisión de revocar la corona.

La CEO del certamen, Sunneva Sjögrén, reforzó esta postura al explicar que la medida fue tomada tras una cuidadosa deliberación. “Las condiciones requeridas para cumplir con las responsabilidades de Miss Finlandia ya no se cumplían, y el título fue retirado formalmente”, afirmó, dejando claro que no se trató de una decisión impulsiva.

¿Quién es la nueva Miss Finlandia 2025 y qué dijo tras recibir la corona?

Luego de la destitución, la organización actuó con rapidez para evitar un vacío institucional. Ese mismo día, durante una rueda de prensa, la primera finalista del certamen, Tara Lehtonen, de 25 años, fue nombrada oficialmente como Miss Finlandia 2025.

En sus redes sociales, Lehtonen compartió un mensaje donde dejó claro que asume el título con plena conciencia del contexto excepcional en el que llega. “Hoy acepto el título de Miss Finlandia 2025. Prometo llevar este título con orgullo y profundo respeto”, escribió.

También reflexionó sobre la responsabilidad que implica portar la corona: “Desde el principio de mi trayectoria, he dicho que no es solo un título para mí, sino una responsabilidad, una oportunidad y una muestra de confianza”. Y añadió: “Esta situación es completamente excepcional, y el hecho de que mi rol como Miss Finlandia comience a mediados de año hace que este viaje sea diferente de lo habitual”.

Aunque su nombramiento no garantiza automáticamente que represente a Finlandia en futuras ediciones de Miss Universo, su designación busca dar continuidad al certamen.