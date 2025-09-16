Irma Miranda celebra el orgullo de ser mexicana: “Hay países que envidian todo lo que tenemos en México”

Ser mexicano es sinónimo de fiesta y unión, por eso en el Día de la Independencia festejamos el orgullo que representa estar en nuestro país. Así lo ve también la guapísima Irma Miranda, quien junto a TVNotas celebra este 16 de septiembre.

La ahora conductora, quien en 2022 representó a México en el certamen Miss Universe, asegura que nuestro país tiene muchas vertientes que lo hacen interesante, entre estas: La riqueza natural, su comida y sus paisajes.

Irma Miranda presume la riqueza de México

Irma Miranda dijo: “La cultura, la tradición, la gastronomía y muchísimas cosas nos hacen ser de los países más completos. Hay muchos países que sienten envidia, en el buen sentido, de todo lo que tenemos. De las fiestas. Además, contamos con grandes playas, tequila, mezcal. La gente ve a México como un gran destino”.

Para la exreina de belleza, sentirse mexicana es un orgullo. Considera que en nuestro país hay gran calidad humana.

“Creo que los mexicanos nos caracterizamos por ser fuertes, pero también empáticos y solidarios. Soy de Sonora, entonces es muy común y se aplica el dicho: ‘Mi casa es tu casa’ y ‘Donde comen 2 comen 3’. Nos encanta recibir a la gente y creo que eso es México.

Me gusta escuchar a los extranjeros que dicen que los mexicanos somos las mejores personas del mundo. Creo que sí lo somos”.

En Sonora, su tierra natal, de acuerdo con lo que nos compartió, festejan estas fechas a lo grande, con antojitos y pirotecnia.

Irma Miranda habla de las cualidades de ser mexicana. / Francisco Mancera

¿Qué piensa Irma Miranda de los estereotipos sobre reinas de belleza?

Irma Miranda, es una de las mujeres mexicanas más bellas, pero asegura haber demostrado que la belleza no está peleada con la inteligencia.

“Es una cosa que existía antes, sobre todo con las reinas de belleza. Nos catalogaban como bonitas, pero tontas. Poco a poco se ha quitado ese tabú y esa limitante que nos ponen a las mujeres. Somos igual de inteligentes y capaces. Tenemos nuestras fortalezas y el físico no impide sobresalir en diferentes cosas”.

En muchos aspectos, de acuerdo con Irma, falta mucho camino para las mexicanas, pero lo que se ha logrado es de aplaudirse, ya que ahora las mujeres participan en más espacios y actividades que antes.

“Creo que aún existen ciertos tabús, pero la mujer mexicana es fuerte. Nos ha tocado poco a poco demostrar nuestra capacidad, fortaleza, y las ganas que tenemos de crecer y de compartir nuestro talento. El empoderamiento de la mujer hoy en día es básico. Sentirnos validadas y escuchadas, con espacios que antes no se nos daban, representa un gran paso para la sociedad”, concluyó.

Irma Miranda se encuentra orgullosa de ser mexicana. / Francisto Mancera

¿Quién es Irma Miranda, exreina de belleza?

Irma Miranda nació en Ciudad Obregón, Sonora, en 1996. Participó por primera vez en el certamen de Nuestra Belleza en 2016.

En 2022 participó en Mexicana Universal, donde obtuvo el primer lugar a nivel nacional. Ese mismo año concursó en “Miss Universe”, donde no logró pasar a las finales.

En 2023 ganó el reality show de cocina “MasterChef celebrity”.

Actualmente conduce el programa “Al extremo, fin de semana”.

