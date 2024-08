Irma Miranda se integra a ‘Al extremo fin de semana’ y promete dejar su estilo en cada programa

Hace unas semanas, Irma Miranda, quien representó a nuestro país en Miss Universo en 2022, inició un reto profesional más en su carrera al integrarse al programa de fin de semana de ‘Al extremo’.

Compartirá cuadro con Aline Hernández y Alex B. Irma nos dice cómo se siente con este proyecto: “Han sido años de racha increíble. Estoy feliz de estar en Al extremo en su versión de fin de semana. El año pasado que gané MasterChef Celebrity fui de promoción al programa y creo que me hicieron un casting sin saberlo. Pasó el tiempo y un día me habló la productora y me invitó”.

Al pertenecer a un programa longevo en la televisión por el que muchas conductoras han pasado, nos dice cuál sería la diferencia que pondrá ella: “Ha habido grandes conductoras con su personalidad y es el éxito del programa. Lo que puedo aportar es frescura, espontaneidad y diversión”.

Entrar en Al extremo será un crecimiento profesional importante: “Es un reto increíble. Aunque es un programa ágil y divertido, es en vivo y tenemos que proyectar las cosas bien. Estoy aprendiendo una Masterclass en poco tiempo. Con la práctica lo voy a ir dominando”.

Un sello característico es la vestimenta: “Me encantó que me hayan preguntado cuáles son mis gustos porque aparentar algo que no soy no hubiera sido bueno. Hay mucho vestido corto y casi no lo uso tanto (ríe). Ahí entramos en algo de conflicto porque, aunque me siento bien, no soy yo. Habrá algo corto de vez en cuando, pero voy a utilizar la ropa con la que me siento cómoda y es mi esencia. Eso sí, mi color favorito es el negro”.

Siendo una mujer bella, nos confiesa qué parte de su físico no le gusta: “No soy tan caderona, entonces la silueta no está tan definida. Hace años eso me causaba conflicto pero ahora estoy feliz con el cuerpo que tengo. Aprendí a valorar lo que tengo y sé que mi cuerpo es sano. Me gusta cómo me veo”.

Irma Miranda también está lista para su próxima boda

Con tanto trabajo, aún tiene tiempo para preparar su boda, que será a principios del próximo año: “Es en marzo. Estamos en la organización. A mi futuro esposo y a mí escoger las cosas no nos está costando trabajo. La estamos pasando increíble en este proceso”, concluyó.

