Miss Universe Latina: Laura Pérez rompe el silencio tras su caída y confirma lesiones “Gracias a todos”

El domingo 20 de julio, lo que debía ser una noche de glamour, elegancia y pasarela terminó en tensión absoluta cuando la modelo cubana Laura Pérez cayó aparatosamente en plena transmisión en vivo del reality Miss Universe Latina.

La joven, considerada una de las favoritas del público, sufrió un accidente mientras realizaba una peligrosa prueba que exigía ¡volar por los aires!

La mecánica de la semifinal consistía en que cada concursante subiera a una plataforma de más de tres metros de altura, se sujetara a un arnés de seguridad y caminara por un filo para luego saltar y atrapar una corona suspendida en el aire.

Durante su turno, Laura siguió cada paso como debía, pero el arnés que la sostenía se desplomó haciendo caer a la modelo sobre el escenario dejando a todos en shock.

La reacción fue inmediata. La conductora Jacky Bracamontes corrió a socorrerla visiblemente preocupada y pidió apoyo médico en vivo. La transmisión fue interrumpida con una pausa comercial, y al regresar, se informó que el equipo médico evaluaba a la concursante y que, como medida de seguridad, la producción había decidido cancelar el resto del reto.

No te pierdas: Miss Universo renuncia en vivo a Miss Universe Latina, ¿Se va Alicia Machado?

¿Cómo reaccionó Laura Pérez tras el accidente que tuvo al caer en vivo en Miss Universe Latina?

Después de un silencio inicial, la propia, Laura Pérez, modelo que representa a Cuba en ‘Miss Universe Latina’,utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre lo ocurrido y enviar un emotivo mensaje a sus seguidores. A través de un post y algunas stories, la modelo compartió que sufrió un esguince, pero eso no la detendría en su camino hacia la corona.

“Gracias a todos los que tuvieron fe. A los que oraron por mí. A quienes se aguantaron el corazón para rezar por mi salud. En la vida hay tiempo para todo. Hoy era tiempo de verme levantarme y acompañarme al top 5. Gracias Señor. Gracias Familia”, escribió la modelo, agradeciendo el apoyo masivo que recibió tras el accidente.

En otro video donde aparece en silla de ruedas externó que sabe que no está sola: “Sé que Dios me cuidó anoche y tengo la certeza de que me seguirá cuidando, como lo ha hecho desde que salí de Cuba. Gracias por sus oraciones, por sus palabras de aliento. Hoy he puesto todo en las manos de Dios y sé que no estoy sola: cuento con el apoyo de todos los cubanos y todos los latinos que sueñan y luchan como yo por un futuro mejor. Gracias a todos de todo corazón por sus oraciones y los miles de mensajes de apoyo que he recibido”.

Te podría interesar: La sinaloense María Fernanda Beltrán es la nueva Miss Universo México 2024 ¡Así fue la gran final!

¿Que lesiones sufrió Laura Pérez tras la caída en vivo en Miss Universe Latina?

Laura Pérez, modelo víctima del accidente en ‘Miss Universe Latina’, también compartió en sus redes sociales una publicación de la agencia Miami Talents, donde se confirmó su diagnóstico médico: un esguince en el tobillo.

A pesar de la lesión, recibió luz verde para continuar en el certamen, aunque con una clara desventaja física frente a sus compañeras. Esta noticia generó tanto alivio como preocupación entre sus seguidores, quienes temían que el accidente la obligara a abandonar la competencia.

Contra todo pronóstico, Laura no solo permaneció en el concurso, sino que logró clasificar al Top 5 de Miss Universe Latina. Su participación en la gala final se adaptó a su condición física: fue cargada por un miembro de la producción para ingresar al escenario y desfilar, lo que no impidió que cumpliera con su presentación de forma impecable. Su determinación fue aplaudida tanto por el jurado como por el público.

A pesar del dolor, la modelo cubana se mantuvo firme y desató una ola de mensajes de admiración en redes sociales. Usuarios de distintas plataformas destacaron su valentía y perseverancia, e incluso hicieron un llamado a votar por ella como muestra de apoyo.

Posteriormente, se difundieron videos donde se observa que el equipo de producción colocó colchonetas en el escenario tras el accidente, lo que generó críticas por la falta de previsión inicial.

No te pierdas: Miss Universo 2024: México celebra el Día de Muertos en una gala espectacular

¿Qué dicen las redes y el público sobre la caída de Laura Pérez en Miss Universe Latina?

Las imágenes del momento exacto en el que Laura cae han dado la vuelta en TikTok, Instagram y X, generando miles de comentarios, críticas y muestras de apoyo. Muchos usuarios cuestionaron la organización del reality y tacharon de innecesario el riesgo físico que se les impuso a las concursantes en una competencia que, según los fans, debería enfocarse en otras cualidades como carisma, talento y oratoria.

“¡Eso no es Ninja Warrior, es Miss Universo!”

“¿Para qué exponerlas a eso?”

“Casi se mata por una foto”, fueron algunos de los comentarios más repetidos.

La polémica creció cuando se supo que el reto fue cancelado solo después del accidente, y no antes, pese a los riesgos evidentes del montaje.

Hasta ahora la producción del programa no emitió ningún comunicado oficial sobre el estado de salud de Laura Pérez, participante de Miss Unoverse Latina, ni sobre las medidas que tomarán para proteger a las concursantes en lo que resta del certamen.