Cassandra García Olea, Miss México 2025, nació con labio hendido: “Soy fuerte”

Cassandra García Olea, Miss México 2025, representará al país en Miss Mundo el próximo 5 de septiembre, en Vietnam. Ella es una ganadora no solo de belleza, sino de la vida. Nació con un problema congénito: Labio hendido, del lado izquierdo, que la marcó durante su infancia y, aunque considera que es algo no superado del todo, nos dijo: “Las cicatrices no son una debilidad, sino una fortaleza”.

Una de sus motivaciones para participar en el certamen, relata, fue: “Romper estereotipos, decirle al mundo que ser diferente también es algo que podemos utilizar como bandera de: ‘Soy fuerte por esto’. Es la primera vez que una mujer afrodescendiente, morena y rizada representa a México, y para mí no solamente es hacerlo con una causa social, sino también mostrando que existen muchas instituciones en nuestro país que ayudan a los niños”.

Lee: Rocío Sánchez del Río: del bullying por autismo Asperger a Miss México USA 2025 “Los certámenes, mi salvavidas”

Desde pequeña recibió atención médica. Aquí la vemos con su papá. / Fotos: Liliana Carpio, Por María Montoya / Fotos: Liliana Carpio, IG @cassandra_gaol y cortesía de la fundación

¿Cuál es la historia de Cassandra García Olea, Miss México 2025?

La modelo nos contó su historia. Ella comenzó a recibir atención médica al año y 8 meses de vida: “En su momento no me di cuenta. Fue una operación estética. Es algo que agradezco porque no solo me cambiaron la vida, sino también la de mi familia, que fue mi pilar durante todo mi proceso”.

Su caso, explica, fue menos complicado de lo que parecía, afortunadamente. “Tuve una sola cirugía. Fue algo más estético porque no tenía separado el labio. Mi mamá me cuenta que el doctor, al verme entre los casos de labio hendido, (dijo que) era un milagro que el labio estuviera unido. Esto desde pequeña me motivaba a decir: ‘Soy especial hasta dentro de lo especial y esas diferencias nos hacen grandes personas’”.

Sin embargo, lidiar con la situación no fue sencillo. Relató lo que vivió en su infancia: “Al verme al espejo a los 6 años, cuando empiezas a ser consciente de cómo te ves, de cómo lucen los compañeros, y que empiezas a forjar tu autoestima, fue cuando me di cuenta de que era diferente. Sentí que era algo malo, hasta que trabajando mucho conmigo, platicando cómo me sentía, quién quería ser y qué mensaje quería dar, encontré mi fortaleza: Mi cicatriz era una forma de llevar algo diferente y esas diferencias nos hacen extraordinarios”.

El apoyo psicológico que recibió desde niña le ayudó a ser resiliente, empática, así como un ejemplo de fe para los niños que han nacido con esta condición, de la cual la modelo asegura: “Me forjó como persona. Todos tenemos una cicatriz: A veces interna, otras externa”.

Relató que su familia también recibió apoyo para manejar esta situación: “Mi mamá me platicaba que estos encuentros con la psicóloga le ayudaron mucho no solo a entender lo que yo pasaba, sino también lo que ella sentía. Vio que era importante externarlo porque era una forma de catarsis y saber que puedes desarrollarte como cualquier persona, que simplemente es una condición que dejó una cicatriz”.

Te recomendamos: Fátima Bosch gana Miss Universo 2025 y esta fue la polémica reacción de Yoana Gutiérrez, Miss Jalisco

Actualmente colabora con fundaciones que apoyan a niños con el mismo problema. / Fotos: Liliana Carpio, Por María Montoya / Fotos: Liliana Carpio, IG @cassandra_gaol y cortesía de la fundación

¿Qué ha aprendido Cassandra García Olea, Miss México 2025, sobre su condición?

La representante de belleza, a través del tiempo, ha adquirido información especializada sobre el tema. Nos explicó algunas de sus causas: “Depende de cuestiones como la contaminación, factores genéticos, médicos, tratamientos que no se realizan durante el embarazo, pero creo que lo más importante es saber que existen instituciones que ayudan a los niños a tener mejor calidad de vida”.

Muchas veces, comparte, por cuestiones económicas, la gente no tiene acceso a servicios médicos para tratar a pequeños con este padecimiento. “Cuando se tarda mucho en atender al niño, pocas veces es posible hacer un cambio completo, pero existe la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los pequeños en cualquier momento”.

Ahora, con 24 años, la reina de belleza originaria de Morelos se sabe plena y dispuesta a seguir ayudando a otras personas que padecen lo que ella en el pasado. “Para mí es importante decir a los niños que son igual de capaces de lograr sus objetivos, que no existe obstáculo de eso que sentimos que es diferente, sino que es el mayor factor que nos hace resaltar en la sociedad”.

Lee: Influencer y modelo anuncia que su bebé de dos años fue diagnosticada con cáncer: “Comenzar quimioterapias”

Cassandra García Olea visitó un hospital en CDMX. / Fotos: Liliana Carpio, Por María Montoya / Fotos: Liliana Carpio, IG @cassandra_gaol y cortesía de la fundación

¿Cómo llegó Cassandra García Olea a ser Miss México 2025?

Cassandra recuerda cuando le preguntaron en la escuela qué quería ser de grande, supo que sería portavoz de resiliencia y superación. “No sabía cómo lo iba a lograr. Para mí es curioso estar en una plataforma como Miss México llevando este mensaje a un lugar en el que creímos que nunca podíamos estar. Hoy alzamos la voz y decimos: ‘Nosotros también podemos participar’”.

Lleva 6 años en certámenes de belleza, pero su misión como activista ha sido prácticamente de toda la vida. Su primer acercamiento fue con el Centro SUMA (Centro de Atención Integral de Labio y Paladar Hendido), del cual es imagen. A su vez, dicha institución la contactó con Hospitales Mac, creadores de Fundación Mac, la cual apoya a cientos de pequeños con paladar y labio hendido.

García expresó que colaborar con estas instituciones: “Es un honor. Están cambiando la calidad de vida de muchos niños”. Destacó que es una condiciónque se presenta en gran magnitud a nivel mundial, ya que, explicó, cada 4 minutos nace un pequeño que la padece. “Las estadísticas son enormes (18 mil niños cada año en México nacen con labio y paladar hendido). Muchos niños no son tratados. En México es la principal causa de malformación congénita”.

No obstante, comentó que a través de alianzas se puede atender a personas de escasos recursos. Para Miss México es importante que la gente sepa que existe apoyo y que los tratamientos son multidisciplinarios. En Miss Mundo, llevará esta causa a través de su proyecto: “Dibujando sonrisas en el alma”, que es justo su historia de vida y de los casos de niños con esta condición que pueden llegar a plataformas que nunca imaginaron.

Te recomendamos: Ganadora de Miss Mundo Puerto Rico anuncia diagnóstico de cáncer de mama: “Mi historia ha cambiado”

En su natal Morelos, se reunió con especialistas del Hospital del Niño Morelense, donde la atendieron de niña, para conocer los avances tecnológicos en la materia. / Fotos: Liliana Carpio, Por María Montoya / Fotos: Liliana Carpio, IG @cassandra_gaol y cortesía de la fundación

¿Qué más se conoce de Cassandra García Olea, Miss México 2025, y la fundación de hospitales MAC?

Cassandra García Olea:



Nació el 16 de diciembre de 2002.

Fue coronada Miss México 2025 ; representará al país en el certamen Miss Mundo 2026 .

; representará al país en el certamen . Es licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas.

Cursa un posgrado en Relaciones Mercantiles Internacionales.

Con su proyecto “Belleza con propósito” ha realizado visitas al Hospital del Niño

ha realizado visitas al Hospital del Niño Morelense. Participa en acompañamientos y apoyo a familiares y pacientes.

Fundación de hospitales MAC:



Tiene 6 campañas en las que se opera a personas de diferentes padecimientos, uno de estos, labio y paladar hendidos.

Cuenta con el soporte de la infraestructura de Hospitales MAC, sin costo . Lo que se recauda en donaciones se usa para material quirúrgico. Se puede donar en la página.

. Lo que se recauda en donaciones se usa para material quirúrgico. Se puede donar en la página. Han realizado cerca de 2 mil cirugías de labio paladar hendido.

Lee: ¿Exparticipante de Miss Universo se rinde ante cáncer? La modelo lanza fuerte mensaje: “No quiero más quimios”

Cassandra García Olea, Miss Morelos, ganó el certamen de Miss México 2025 / IG: cesardamianmx y canva

¿Cuáles fueron las declaraciones de la mamá de Cassandra García Olea sobre su condición?

“Mi hija nació con una cicatriz y la nariz un poco jalada, que no le permitía respirar correctamente. En el Hospital del Niño Morelense, en Cuernavaca, fue atendida cuando tenía 1 año, 8 meses”.

“Los médicos estaban impactados porque no entendían cómo había cerrado el labio, pero se había jalado”.

“Nació como si hubiera tenido una cirugía dentro del vientre. Dijeron había sido obra de Dios, estaban conmovidos, además no había ningún antecedente”.

“A los padres les diría: Acérquense a las instituciones. El tratamiento les cambia la vida, se vuelven más seguros, más felices, es algo necesario”.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.