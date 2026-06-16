Ganadora de Miss Mundo Puerto Rico anuncia diagnóstico de cáncer de mama: “Mi historia ha cambiado”

En medio de la espera por saber quién será la representante de México en Miss Universo, se da a conocer que la ganadora de Miss Mundo Puerto Rico padece cáncer de mama. Fue la misma Dayanara Martínez quien se sinceró sobre su diagnóstico en redes sociales. Te contamos los detalles.

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Dayanara Martínez habló de su diagnóstico de cáncer de mama / Redes sociales

Así fue como Dayanara Martínez, ganadora de Miss Mundo Puerto Rico, reveló que tiene cáncer de mama

A través de una publicación en Instagram, Dayanara Martínez, ganadora de Miss Mundo Puerto Rico, contó que, a principios de año, se dio cuenta de que tenía una “masa” en su seno. Tras esto, fue a revisarse y los doctores le confirmaron el diagnóstico de cáncer de mama.

“Mi historia de vida ha cambiado: fui diagnosticada con cáncer de seno. Pero esto no me detiene porque hoy abrazo mi historia con la determinación de nunca rendirme ante la vida. Lo que fue un dulce viaje navideño en enero tomó el giro más inesperado, pues noté un cambio en la piel donde tenía una masa”, relató.

Si bien admitió que recibir la noticia fue un golpe duro, señaló que está enfocada en su tratamiento. Aunque no detalló sobre el proceso que está siguiendo, dijo que su “fe en Dios” la está ayudando a sobrellevar toda esta situación.

“Aunque llevo un tiempo cultivando mi relación con Dios, esta vez decidí soltarle por completo mi vida a Él. No hay un día que pase sin darle tantas gracias a Dios pues Él fue quien movió todo para que pasara un solo mes desde esa visita al ginecólogo hasta recibir mi primera quimioterapia”, expresó.

Y finalizó diciendo: “Hoy me mantengo muy positiva, tranquila, en paz y orgullosa por cómo he manejado cada reto. Soy bendecida de contar con el amor de mi familia y de todos los que en ningún momento me han soltado. Gracias por eso”.

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Otras celebridades que han logrado vencer el cáncer de mama

Al igual que Dayanara Martínez, otras celebridades han enfrentado el cáncer de mama. Afortunadamente, y con ayuda de tratamiento, han logrado vencerlo. Aquí te dejamos algunos ejemplos:

Alejandra Guzmán : En 2007, la cantante fue diagnosticada con esta enfermedad. En aquel entonces, tomó una decisión radical; se quitó el pezón y luego se lo tatuó. Siempre les ha recomendado a las mujeres que se chequen periódicamente.

: En 2007, la cantante fue diagnosticada con esta enfermedad. En aquel entonces, tomó una decisión radical; se quitó el pezón y luego se lo tatuó. Siempre les ha recomendado a las mujeres que se chequen periódicamente. Lola Cortés: La exparticipante de ‘La Granja’ recibió la noticia en 2023. Tomó la decisión de que le extirparan ambas mamas. En 2024 entró en remisión.

La exparticipante de ‘La Granja’ recibió la noticia en 2023. Tomó la decisión de que le extirparan ambas mamas. En 2024 entró en remisión. Andrea Torre: La actriz de ‘Una familia de diez’ contó en 2023 que había recibido el diagnóstico a mediados de 2022. Se recuperó gracias al tratamiento que consistió en 18 quimioterapias, 16 radioterapias, 1 radiación y 12 inmunoterapias.

La actriz de ‘Una familia de diez’ contó en 2023 que había recibido el diagnóstico a mediados de 2022. Se recuperó gracias al tratamiento que consistió en 18 quimioterapias, 16 radioterapias, 1 radiación y 12 inmunoterapias. Daniela Romo: Fue diagnosticada en 2011. Le extirparon el seno izquierdo y al año siguiente entró en remisión.

Dayanara Martínez tiene fe en superar el cáncer de mama / Redes sociales

¿Quién es Dayanara Martínez, modelo diagnosticada con cáncer de mama?

Dayanara Martínez es una modelo que ganó fama en 2018 al ganar Miss Mundo Puerto Rico ese año. Es puertorriqueña y es egresada de la Universidad de Syracuse en Nueva York, donde obtuvo un título en Biología.

Actualmente tiene 33 años. Tras su victoria, se dedicó al mundo de las redes sociales, en las que sube cosas relacionadas con moda y belleza. En Instagram tiene cerca de 6 mil seguidores.

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