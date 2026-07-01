Influencer y modelo anuncia que su bebé de dos años fue diagnosticada con cáncer: “Comenzar quimioterapias”

A solo unas semanas de la muerte del hijo del actor Daniel Coleman, tras haber sido diagnosticado con cáncer de boca, una nueva celebridad sufre una situación similar.

Querida influencer y modelo informó a sus casi cinco millones de seguidores, que su pequeña bebé de apenas dos años de edad fue diagnosticada con cáncer, luego de una serie de varias pruebas a las que fue sometida. ¿De quién se trata?

Una influencer anuncia que su bebé fue diagnosticada con cáncer / Canva

¿Quién es la influencer que anunció el diagnóstico de cáncer de su bebé?

Se trata de Nara Smith una influencer con millones de seguidores en varias redes sociales, quien apenas hace unas horas compartió que su hija padece cáncer, y que se tendrá que someter a quimioterapias.

La creadora de contenido de 24 años habló sobre la enfermedad que enfrenta la pequeña y el duro proceso que ha vivido junto a su esposo, el modelo Lucky Blue Smith.

Nara explicó que el diagnóstico llegó a finales del año pasado y que los estudios confirmaron que la enfermedad ya se había extendido, por lo que los médicos recomendaron iniciar quimioterapia de manera inmediata.

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Influencer Nara Smith anunció cáncer de su bebé / Redes sociales

¿Qué tipo de cáncer padece la bebé de la influencer Nara Smith?

En el video, Nara Smith recordó el momento en que comenzaron las sospechas de que algo no estaba bien con la salud de la pequeña. Explicó que, tras notar síntomas inusuales, decidieron llevarla al servicio de urgencias sin imaginar la gravedad de lo que descubrirían.

“ Cuando notamos algo sospechoso, la llevamos a urgencias y no sabíamos exactamente qué pensar ”, dijo Nara.

La situación tomó un giro aún más preocupante cuando el pediatra guardó silencio tras revisar a la pequeña. Ese instante quedó marcado para siempre en la memoria de la joven madre:

Después de muchas radiografías, ecografías y finalmente una biopsia, nos llamaron inmediatamente y nos dijeron que tenía cáncer, que se había extendido y que necesitaba comenzar los tratamientos de quimioterapia de inmediato. Nara Smith

Nara Smith decidió mantener en privado algunos detalles médicos, como el tipo de cáncer y el estado actual de la menor. Esto no evitó que miles de comentarios se hicieran presentes y desearan una pronta recuperación de la bebé.

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¿Quién es Nara Smith y qué contenido hace en redes sociales?

Nara Smith es una influencer, modelo y creadora de contenido conocida por compartir videos de cocina, mezclada también con su maternidad.

Su carrera comenzó en el mundo del modelaje desde la adolescencia, colaborando con agencias y participando en campañas para diversas marcas de moda.

Nara alcanzó la fama en TikTok, Instagram y YouTube al publicar videos en los que prepara alimentos completamente desde cero.

En sus publicaciones elabora pan, pasta, mantequilla, cereales, salsas, postres y otros platillos utilizando ingredientes naturales y recetas caseras, acompañados de una estética minimalista.

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