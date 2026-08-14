Susana Zabaleta y Ricardo Pérez habrían dado por terminada su relación, tras dos años juntos, aseguran

La relación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez es una de las más conocidas del espectáculo mexicano, no solo por su gran conexión, si no también por su marcada diferencia de edad. Ahora, una figura del ámbito asegura que ya no están juntos. ¿Qué más se sabe?

Aseguran que Ricardo Pérez y Susana Zabaleta ya no están juntos / Redes sociales

¿Cómo inició la relación entre Ricardo Pérez y Susana Zabaleta?

Aunque Susana Zabaleta y Ricardo Pérez han señalado en distintas ocasiones que casarse no está entre sus principales planes, su romance se ha consolidado como uno de los más sólidos del espectáculo. La pareja hizo pública su relación hace aproximadamente dos años, pese a la notable diferencia de edad que existe entre ambos.

La actriz y el creador de contenido coincidieron por primera vez en el programa Divina comida México, donde surgió una conexión que posteriormente los llevó a convivir fuera de las grabaciones. Después de que comenzaron a aparecer juntos en fotografías, finalmente, tras varias citas, decidieron formalizar su relación y compartirla públicamente.

A pesar de las críticas y comentarios, Susana y Ricardo continúan juntos y su relación parece avanzar favorablemente. La situación cambió durante las últimas horas, pues otro creador de contenido asegura que ya no están juntos. ¿Quién lo dijo?

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¿Confirman que Susana Zabaleta y Ricardo Pérez no están juntos? / IG: @ricardomedijo

¿Quién dijo que Susana Zabaleta y Ricardo Pérez ya no son pareja?

Todo ocurrió hace apenas unos minutos en La casa de los famosos México 2026, cuando el influencer y actual habitante del reality, Ese Pérez, dijo que hasta donde él sabía “Ricardo Pérez y Susana Zabaleta ya no estaban juntos”.

Sus declaraciones sorprendieron a Yahir, quien se notó desconocía dicha información, ya que, hasta el momento en el que entraron, Ricardo y Susana seguían juntos.

Sus palabras generaron reacciones entre internautas, quienes no saben a ciencia cierta si la información es verídica:



" ¿A poco Ricardo Pérez ya no anda con la Zabaleta? Estaban el Ese Pérez y Yahir hablando de eso hace ratito ”,

”, “ Omg el Ese diciendo que Susana Zabaleta ya no anda con Ricardo ” y,

y, “ Qué va a saber Ese ”.

¿Será que Ese Pérez sabe algo que los demás no? Solo el tiempo lo dirá.

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Ese Pérez diciendo que Susana Zabaleta ya no ando con el de La Cotorrisa 😂#LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/hXl9oNTRTf — Cultura Pop (@_RCulturaPop) August 15, 2026

¿Susana Zabaleta y Ricardo Pérez confirman su separación?

Hasta el momento de esta nota, no existe confirmación oficial por parte de Susana Zabaleta o Ricardo Pérez sobre una probable ruptura, algo que ha generado especulaciones en redes sociales.

Mientras tanto, varios han dudado que las palabras de Ese Pérez hayan sido honestas, pues al momento las cosas parecen marchar bien con la pareja mexicana.

Por otro lado, tanto Ricardo como Susana aún mantienen en sus redes sociales las fotos juntos, señal que muchos toman como suficiente para confirmar que siguen adelante en su relación.

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