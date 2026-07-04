Ricardo Pérez de “La cotorrisa”, fue al hospital por una bacteria, ¿de Susana Zabaleta? “Ya no como fundi...”

Un comentario hecho por el comediante Ricardo Pérez en La cotorrisa volvió a dar de qué hablar luego de que René Franco retomara el clip en La taquilla. El conductor lanzó una serie de bromas y sugirió que, al no mencionar nombres, algunos podrían interpretar que la anécdota estaba relacionada con Susana Zabaleta, actual pareja del integrante de La cotorrisa. Aunque no existe ninguna prueba que vincule a la cantante con la enfermedad, las declaraciones rápidamente encendieron la conversación en redes sociales.

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Susana Zabaleta y Ricardo Pérez / Redes sociales

¿Qué video de Ricardo Pérez revivió La Taquilla de René Franco?

Todo arrancó cuando Pepé Suárez, colaborador de La taquilla, encontró un clip viejo de La cotorrisa en el que Ricardo Pérez recordaba uno de los episodios de salud más pesados que ha vivido: una infección estomacal causada por una bacteria que lo obligó a ir de urgencia al hospital. Suárez explicó el hallazgo así:

Pepé Suárez “Me encontré con una declaración de Ricardo Pérez dentro de La cotorrisa en donde dice que estuvo muy enfermo por una bacteria que lo llevaron al hospital y en el momento en el que iba en una camilla y a él le viene a la memoria”.

Acto seguido, el programa transmitió el fragmento completo donde Ricardo narra el momento exacto en que estuvo hospitalizado por esta bacteria.

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Ricardo Pérez integrante de La cotorrisa

¿Qué dijo Ricardo Pérez de La cotorrisa sobre la bacteria que lo mandó al hospital?

La confesión de Ricardo Pérez, integrante de La cotorrisa, surgió durante una conversación en el popular pódcast. Ahí recordó el complicado episodio de salud que vivió cuando una bacteria lo obligó a permanecer hospitalizado y aprovechó para bromear sobre cómo esa experiencia cambió algunos de sus hábitos.

Durante la charla comentó entre risas:

“Yo la verdad desde que me enfermé del estómago ya no como fundi... ¿Te acuerdas de esa vez que ya en el hospital y que me dijeron que era por una bacteria? Me dijeron: ‘puede ser alguien que no se lavó las manos, puede ser en algún restaurante, puede ser lo que sea’. Pero la verdad, la verdad yo recuerdo estar en camilla sintiéndome moribundo y pensar: ‘Nunca vuelvo a mam... palo’”. Ricardo Pérez

El integrante de La cotorrisa podría ir a prisión por una denuncia de acoso sexual / Redes sociales, archivo TVNotas y cortesía del entrevistado

¿Por qué René Franco mencionó a Susana Zabaleta tras la confesión de Ricardo Pérez?

Después de escuchar el clip, René Franco no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre el estilo de vida de Ricardo Pérez, señalando entre risas que el comediante se provocó solo el malestar al estar de curioso pues Ricardo se refería a una posición en la intimidad.

Fue justo ahí donde el conductor de La taquilla lanzó la insinuación que encendió las redes: dijo que, de no mencionar nombres, muchos podrían pensar que la anécdota tenía que ver con Susana Zabaleta, actual novia de Ricardo Pérez, con quien lleva más de dos años y medio de relación.

René Franco “¿A quién le andaba lavando la cazuela? Porque esto implica a una gran, gran estrella de la farándula mexicana. Por el amor de Dios, ¿con quién anda el joven? ¿A quién podría haberle hecho su lavado de cazuela? Lo que es peor, se trata de una bacteria. Me enfermé por andar metiendo la cara donde está el mismísimo. Ya me llevó a una imagen que no quiero tener de una estrella nacional. Todo el mundo va a pensar”.

Y es que cabe recordar que la hospitalización más conocida de Ricardo Pérez por una bacteria ocurrió en enero de 2025. Para entonces, el conductor de La cotorrisa ya mantenía una relación con Susana Zabaleta, romance que se había convertido en uno de los más comentados del espectáculo mexicano.

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¿Qué se sabe de la hospitalización de Ricardo Pérez en 2025?

La historia recordó a muchos seguidores el problema de salud que Ricardo Pérez enfrentó a principios de 2025. Fue en enero de ese año cuando el conductor preocupó a sus fans al informar que había sido hospitalizado de emergencia mientras se encontraba en Vancouver, Canadá.

En aquel momento, el integrante de La cotorrisa compartió que los médicos detectaron una bacteria que le provocó complicaciones físicas importantes y que incluso llegó a temer por su vida.

De acuerdo con el propio Ricardo Pérez, la situación fue tan delicada que permaneció bajo observación médica mientras los especialistas intentaban controlar la infección.El conductor tranquilizó posteriormente a sus seguidores al informar que estaba evolucionando favorablemente.

“Todo bien. Una infección con la que estamos acabando”. Ricardo Pérez

Ricardo Pérez hospitalizado / Redes sociales

Aunque nunca especificó qué tipo de bacteria había afectado su organismo ni la zona exacta del cuerpo comprometida, sí reveló que los médicos le recomendaron seguir una dieta blanda durante aproximadamente un mes después de recibir el alta, lo que alimentó las versiones de que el problema habría estado relacionado con el sistema digestivo.

Además, en distintas entrevistas y publicaciones aseguró que la experiencia fue especialmente complicada.

“Sentí que me moría”. Ricardo Pérez

Estas declaraciones provocaron preocupación entre sus seguidores, quienes durante varios días estuvieron atentos a las actualizaciones sobre su estado de salud.