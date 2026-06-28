¿La cotorrisa versión para “adultos”? Parodian a novio de Susana Zabaleta en inesperado proyecto

¡El multiverso de La cotorrisa ya cruzó una línea inesperada! Una productora decidió lanzar una versión para adultos del famoso pódcast, con actores caracterizados como Ricardo Pérez y Slobotzky. El parecido y el concepto desataron conversación inmediata… y mucha curiosidad.

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La Cotorrisa / Redes sociales

¿Cómo parodian a Ricardo Pérez y Slobotzky en versión para adultos de La cotorrisa?

El escándalo comenzó cuando usuarios detectaron un video que rápidamente se viralizó: una parodia “para adultos” de La cotorrisa, el exitoso pódcast de comedia encabezado por Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky.

Lo que más llamó la atención no fue solo la idea, sino el detalle: en esta producción aparecen actores caracterizados para parecerse a Ricardo Pérez y Slobotzky, replicando su look, postura frente al micrófono y hasta gestos que recuerdan al estilo relajado del programa original.

El concepto va más allá de una simple inspiración, ya que busca imitar el formato del pódcast, recreando la dinámica de conversación entre ambos, pero llevándola a un terreno completamente distinto. Eso sí, vale aclarar que ni Ricardo Pérez ni Slobotzky participan en este contenido, aunque sus nombres quedaron inevitablemente ligados al tema.

En redes sociales, la reacción fue inmediata: desde memes hasta comentarios sorprendidos por el nivel de producción y el atrevimiento de adaptar uno de los pódcast más queridos de México en este formato.

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¿No es el primer caso? Eugenio Derbez ya vivió una polémica similar

Aunque el caso de La cotorrisa ha dado mucho de qué hablar, no es la primera vez que una producción popular mexicana recibe este tipo de reinterpretación. De hecho, Eugenio Derbez ya pasó por algo muy similar con su icónica serie La Familia P. Luche.

En su momento, el propio Derbez reaccionó con humor cuando se enteró de la existencia de una parodia. Incluso compartió un video donde recrea cómo descubrió el contenido, en una conversación que rápidamente se volvió viral.

“¿Y me dijiste que la viera? ¿Me mandaste a ver x.no?”, se escucha decir a alguien de su equipo. A lo que el actor contestó:

“No, sí, pero por trabajo. Escúchame, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Alguien”. Eugenio Derbez

Más adelante, también dejó claro que prefería no verlo directamente por precaución: “Si me meto yo a verlo y por cual alguna razón entra mi mujer o el día de mañana me revisan mi computadora… van a decir este señor… No puedo hacer eso”.

¿Qué es La cotorrisa y por qué es tan famosa en México?

La cotorrisa se trata de uno de los pódcasts de comedia más exitosos en México y Latinoamérica, conocido por su estilo sin filtro, anécdotas virales y conversaciones espontáneas que conectan con el público joven.

Desde su lanzamiento, el proyecto se volvió tendencia en plataformas como YouTube y Spotify, acumulando millones de reproducciones y construyendo una comunidad fiel de seguidores que incluso participan enviando historias.

El secreto de su éxito está en la química entre sus conductores, su sentido del humor y la forma en que abordan situaciones cotidianas con un giro cómico. Esto les permitió dar el salto de lo digital a los shows en vivo, agotando boletos en diferentes ciudades.

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La cotorrisa / Redes sociales

¿Quién es Ricardo Pérez y quién es Slobotzky?

Ricardo Pérez, comediante, conductor y creador de contenido, es una de las figuras más visibles del stand up en México. Antes del boom de La cotorrisa, ya tenía camino recorrido en la comedia, destacando por su estilo directo y su capacidad narrativa.

En los últimos meses, además, su nombre ha estado en el radar mediático por su relación con la cantante y actriz Susana Zabaleta, lo que ha aumentado aún más el interés del público sobre su vida.

Por su parte, José Luis Slobotzky, mejor conocido como “Slobo”, quien recientemente contó que su bebé estuvo a punto de morir por una negligencia médica, complementa el éxito del programa con una personalidad espontánea, relajada y auténtica. Su humor improvisado y sus reacciones son clave para el ritmo del pódcast.