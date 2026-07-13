Susana Zabaleta y Ricardo Pérez ¿se casan? La actriz sorprende al decir: “Ya lo hice”

Luego de que Susana Zabaleta vivió unas vacaciones caóticas con Ricardo Pérez a finales de 2025, la actriz se sinceró sobre una posible boda con el creador de contenido tras celebrar su aniversario en abril. ¿Se casaron en secreto? Te contamos.

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¿Susana Zabaleta se casó con Ricardo Pérez? / Redes sociales

¿Cómo se conocieron Susana Zabaleta y Ricardo Pérez?

Susana Zabaleta, quien recientemente se sinceró sobre el ‘síndrome’ que padece, conoció a Ricardo Pérez en el programa ‘Divina comida México’. Desde los primeros momentos juntos en el programa culinario, la química fue evidente y comenzaron a salir.

Tras compartir algunas fotos juntos que despertaron los primeros rumores entre sus seguidores, la pareja decidió formalizar su relación tras un viaje a Coahuila, donde aseguraron que estaban hechos el uno para el otro.

La diferencia de edad que existe entre el comediante y la intérprete fue uno de los factores que llamó la atención desde el inicio de su relación, ya que ‘la Zabaleta’ tiene 61 años y Ricardo Pérez 31. Pese a las críticas que han despertado, siguen disfrutando de su romance.

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Ricardo Pérez y Susana Zabaleta se conocieron en un programa culinario. / Redes sociales

¿Susana Zabaleta ya se casó con Ricardo Pérez?

En una reciente entrevista con los micrófonos del programa Hoy, Susana Zabaleta confirmó que no se ha casado con Ricardo Pérez. Fiel a su estilo, la actriz de “Fuego en la sangre” aseguró que el matrimonio no es un plan prioritario en su relación.

“Yo creo que el matrimonio es algo muy serio. A lo mejor sí está padre hacerlo, pero yo ya lo hice y me la pasé muy bien casada, la verdad”. Susana Zabaleta

De acuerdo con Zabaleta, aunque la posibilidad existe, no le preocupa que no suceda: “O sea, no sé, si se da, qué padre, pero si no, pues ya me morí y ya”, concluyó entre risas.

Cabe recordar que no es la primera vez que la actriz es cuestionada sobre el tema; anteriormente, bromeó al respecto: “Sí me casaría contigo si nos casa Slobo, vestido de sacerdote, si nuestros amigos son los pajes y ‘El Cojo feliz’ va a ser el padrino”, dijo en ‘La cotorrisa’.

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¿Cuánto tiempo llevan juntos Susana Zabaleta y Ricardo Pérez?

Ricardo Pérez celebró su segundo aniversario con Susana Zabaleta en el pasado mes de abril; a través de un romántico mensaje en redes, el integrante de ‘La cotorrisa’ agradeció compartir su vida con la actriz.

“Otro año que pasa en un abrir y cerrar de ojos. Gracias por seguirme haciendo sentir el hombre más afortunado del mundo. Me haces la vida más bonita. Perdón por llegar tan tarde, pero qué bueno que no nos lo perdimos”, escribió Ricardo Pérez junto a una serie de fotos de los momentos que han vivido juntos.

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