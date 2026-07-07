Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo lanzan mensaje en su aniversario tras supuesta crisis: “El amor no es la ausencia”

Después de que se especulara que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo no pueden divorciarse pese a que su matrimonio está en crisis; el actor de “No se aceptan devoluciones” sorprendió al lanzar un contundente mensaje en medio de su aniversario de bodas. ¿Qué está pasando en su relación? Te contamos.

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Eugenio Derbez dedica romántico mensaje a su esposa. / Redes sociales

¿Por qué se dice que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo enfrentan crisis?

A lo largo de su relación, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo han enfrentado diversos rumores de separación que este año volvieron a acaparar la atención. Todo ocurrió a principios de mayo 2026 tras el programa de YouTube de Javier Ceriani.

En ese entonces, el periodista argentino mencionó que el matrimonio entre la cantante de Sentidos Opuestos y el comediante estaba “muerto” desde hace algunos años, pero se negaban a divorciarse por una poderosa razón.

“Me dicen mis fuentes es que Alessandra, muy sagazmente, estaría metida en todas las corporaciones, negocios, casas productoras, en todo lo que está haciendo Eugenio Derbez. Estaría metida con su sello”, detalló Ceriani.

Pese a que la pareja no abordó los rumores directamente, semanas después se mostraron cercanos durante el fallecimiento de Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo, y recientemente sorprendieron con un romántico mensaje en redes.

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¿Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo en crisis? / IG: @ederbez

¿Cuál fue el mensaje que Eugenio Derbez le dedicó a Alessandra Rosaldo tras rumores de divorcio?

Con motivo de su aniversario 14 de bodas, Eugenio Derbez compartió un emotivo mensaje en redes en el que resaltó la importancia de compartir su vida junto a Alessandra Rosaldo, quien recientemente vivió la partida de su papá.

Acompañando el video de los mejores momentos de su boda, el actor y comediante escribió: “Con el tiempo entendí que el amor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir eligiéndonos una y otra vez. De darle valor a lo bueno, aprender de lo malo y crecer juntos en cada etapa”, y agregó:

“Porque un matrimonio no se trata de que todo sea perfecto, sino de construir, día a día, una historia que valga la pena. De recordar, incluso en los momentos difíciles, por qué nos elegimos desde el primer día”. Eugenio Derbez

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¿Cómo fue la respuesta de Alessandra Rosaldo al mensaje de Eugenio Derbez?

Alessandra Rosaldo no realizó alguna publicación sobre su aniversario, pero sí respondió al video que compartió Eugenio Derbez, poniendo fin a los rumores de su supuesta crisis, los cuales enfrentan continuamente desde que formaron uan familia.

“Te amo con toda mi alma, Eugenio Derbez. Nuestra vida juntos, nuestra familia, mi más grande tesoro”, respondió Rosaldo, gesto que desató cientos de reacciones positivas de sus seguidores.

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