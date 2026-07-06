¿Apio Quijano canceló su boda con Juanpa Serrano? El cantante de Kabah revela por qué decidió posponer el enlace

Todo parecía indicar que Apio Quijano y Juanpa Serrano caminarían pronto hacia el altar, pero la historia dio un giro inesperado. El integrante de Kabah reveló que decidió posponer su boda y las razones ya desataron teorías.

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Apio Quijano y Juan Pa Serrano / Instagram

¿Por qué Apio Quijano pospuso su boda con Juanpa Serrano?

Apio Quijano integrante de Kabah, sorprendió al hablar abiertamente sobre los planes de boda que tenía junto a su prometido, Juanpa Serrano. A pesar de que la pareja se comprometió hace varios meses y parecía avanzar con paso firme hacia el matrimonio, el cantante confesó que el enlace tendrá que esperar.

El integrante de Kabah explicó que la decisión no está relacionada con problemas de pareja ni con una crisis sentimental, sino con la ansiedad que le genera todo el proceso de organizar una boda.

Apio Quijano "¿Sabes qué? La verdad es que lo hemos ido retrasando. Como que salieron tantas bodas últimamente y dijimos: ‘Ay, no, no’. Ahorita también estamos tan a gusto. A mí esas cosas de las bodas como que me estresan tantito. Soy medio novia fugitiva; ese tipo de cosas me generan mucha ansiedad. Entonces, quién sabe qué vaya a pasar y cuándo, pero se pospuso”.

Las declaraciones de Apio Quijano rápidamente llamaron la atención entre sus seguidores, ya que desde que anunció su compromiso con Juanpa Serrano muchos esperaban noticias sobre la fecha del enlace.

Sin embargo, el cantante dejó claro que, por ahora, la prioridad es disfrutar la relación sin presiones ni compromisos adicionales que puedan generar estrés innecesario.

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Juan Pa Serrano y Apio Quijano

¿Apio Quijano y Juanpa Serrano podrían cancelar su compromiso?

Tras darse a conocer que Apio Quijano pospuso su boda con Juanpa Serrano, surgieron dudas sobre una posible cancelación del compromiso. Sin embargo, el cantante dejó claro que la decisión no tiene relación con problemas en su noviazgo.

Por el contrario, Apio aseguró que atraviesa una etapa muy feliz junto a su pareja y que ambos se sienten cómodos con la relación tal como está. La única incertidumbre es cuándo decidirán dar el siguiente paso hacia el altar.

Incluso, el integrante de Kabah bromeó sobre el tema al admitir que todavía no se siente listo para convertirse en novio de boda. “Conmigo es todo lo contrario. Es como de: ‘No, no, que se quede lejos todavía, y bien lejos’”, comentó entre risas, dejando claro que el compromiso sigue firme.

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¿Quién es Juanpa Serrano, el prometido de Apio Quijano?

Juanpa Serrano es la pareja sentimental de Apio Quijano desde hace más de ocho años. Aunque ambos han procurado mantener su vida privada lejos de los reflectores, su historia de amor se ha convertido en una de las más estables dentro del mundo del espectáculo.

Durante mucho tiempo, el cantante manejó su relación con discreción. Sin embargo, fue durante su participación en La casa de los famosos México cuando decidió hablar públicamente sobre su noviazgo y compartir algunos detalles de la relación.

Desde entonces, los seguidores de Apio Quijano han podido conocer un poco más sobre la persona que lo acompaña desde hace varios años.

Además de ser su pareja sentimental, Juanpa Serrano ha sido señalado por el propio cantante como uno de sus principales pilares emocionales y un apoyo fundamental en distintas etapas de su vida.

Alejandro Isunza, Instagram: @apioquijano y @juanpa_serrano

¿Cuándo se comprometieron Apio Quijano y Juanpa Serrano?

La relación entre Apio Quijano y Juanpa Serrano dio un paso importante en octubre del año pasado, cuando la pareja anunció su compromiso matrimonial.

La noticia fue celebrada por familiares, amigos y seguidores del integrante de Kabah, quienes veían en la pareja un ejemplo de estabilidad y compañerismo.

Desde entonces surgieron numerosas preguntas sobre una posible fecha de boda. Sin embargo, la reciente confesión del cantante confirma que esos planes estarán detenidos por tiempo indefinido.

Aunque el matrimonio no ocurrirá en el corto plazo, la situación no parece afectar la solidez de la relación. Al contrario, Apio Quijano dejó entrever que tanto él como Juanpa Serrano están disfrutando una etapa plena y libre de presiones.