¿Apio Quijano sale del clóset? Revela que es parte de la comunidad LGBT+ y por qué tardó años: “Sufrí bullying”

El integrante de Kabah, Apio Quijano, decidió dar uno de los pasos más importantes de su vida personal y profesional. Aunque desde hace años mantiene una relación sentimental con Juanpa Serrano y anteriormente habló sobre su orientación sexual, el integrante de Kabah aprovechó una presentación durante las celebraciones del Pride para declararse abiertamente frente a miles de personas.

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Apio Quijano / Redes sociales

¿Qué dijo Apio Quijano al declararse parte de la comunidad LGBT+ en el Pride?

Apio Quijano sorprendió durante un evento por la Marcha LGBT+ al revelar públicamente que hoy se reconoce como un hombre de la comunidad LGBT+. El integrante de Kabah explicó que tomar esta decisión representó un largo proceso personal marcado por el miedo, la discriminación y la aceptación.

Apio Quijano “Quiero decirles que hoy, ya, abiertamente soy parte de esta comunidad. Ha sido de mis mejores decisiones de mi vida, pasaron muchos años porque sufrí bullying y sufrí lo que muchos de ustedes han sufrido allá afuera, de la misma manera lo he hecho yo y no me atrevía”

El cantante aprovechó el escenario para recordar que el Pride LGBT+ representa mucho más que una celebración anual y aseguró que la lucha por la igualdad, los derechos y la libertad de expresión continúa todos los días.

“Para nosotros, el Pride no es un mes, es todos los días, es defender y proteger nuestros derechos y sobre todo, nuestra libertad de expresar. Todos, no solo la gente LGBT+, están dentro del clóset o no, la gente que no se atreve a decir quién es, sigue dentro del clóset”.

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¿Por qué Apio Quijano tardó tantos años en salir del clóset y hablar de su orientación sexual?

Durante su emotivo discurso, Apio Quijano explicó que el bullying que vivió durante gran parte de su vida influyó directamente en la decisión de ocultar su orientación sexual durante años.

El cantante confesó que crecer sintiéndose señalado le hizo creer que debía esconder una parte importante de su identidad, algo que finalmente decidió dejar atrás.

“Dar el derecho a ser todos libres, los amo, porque ahora ya sé que tengo una familia y que no estoy solo en esto. Gracias. No sé si les pasaba, pero era como que en cada salón había un gay…", comentó.

Además, dedicó unas palabras de agradecimiento a sus compañeros de Kabah, quienes —según contó— siempre respetaron sus tiempos y nunca lo presionaron para hablar públicamente de su vida personal.

“A pesar de no haber dicho que era gay abiertamente, desde el día uno me dieron la mano, me abrazaron y eso es lo más importante, encontrar esa familia que te abraza siendo realmente quien eres”. Apio Quijano

Incluso aseguró que, a partir de ahora, utilizará su voz para apoyar a la comunidad LGBT+ y visibilizar su historia.

“Aquí voy a estar con ustedes, defendiendo esta bandera hasta el último día de mi vida. Ahora ya entiendo para qué está mi voz y para qué vine a este mundo”. Apio Quijano

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¿Qué había dicho Apio Quijano sobre su orientación sexual en La casa de los famosos México?

La declaración llamó la atención porque Apio Quijano durante su participación en La casa de los famosos México 2023, se definió públicamente como bisexual, al hablar sobre sus relaciones sentimentales.

En aquella ocasión respondió a una pregunta de Raquel Bigorra asegurando:

“Me gustan los hombres y las mujeres, mis relaciones han sido por igual con hombres y mujeres”. Apio Quijano

También explicó que nunca se sintió cómodo colocando una etiqueta definitiva sobre su orientación sexual, dejando ver que ya vivía un proceso personal interno.

Apio Quijano “No puedo decir que soy cien por ciento gay porque me gustan las mujeres también… es que la etiqueta no, la etiqueta es cañona”.

Sus declaraciones generaron conversación en ese momento, ya que pocas veces había hablado tan abiertamente sobre su vida privada y sentimental.

¿Quién es Juanpa Serrano, la pareja de Apio Quijano con la que lleva más de ocho años de relación? ¡Así se comprometieron!

Apio Quijano sí tiene pareja y mantiene una relación estable con Juanpa Serrano desde hace más de ocho años. Aunque el cantante ha sido discreto, fue en La casa de los famosos México donde confirmó públicamente su noviazgo.

Ambos han construido una historia de amor sólida, destacando dentro del medio por su estabilidad y bajo perfil. A lo largo del tiempo, Apio ha señalado que su pareja ha sido un apoyo emocional clave, especialmente en su proceso personal.

Además, la relación dio un paso más formal en octubre del año pasado, cuando Apio Quijano y Juanpa Serrano se comprometieron, consolidando su vínculo.