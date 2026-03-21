Paco de Miguel presenta a su pareja y pone fin a dudas sobre su vida amorosa, aclara si es gay

El creador de contenido Paco de Miguel, uno de los influencers más populares por sus imitaciones de “misses” y mamás mexicanas, rompió el silencio sobre su vida personal en una entrevista que rápidamente se volvió viral. Frente a Gustavo Adolfo Infante, el comediante habló sin filtros sobre su orientación.

¿Paco de Miguel es gay? Esto dijo a Gustavo Adolfo Infante

Durante su participación en el programa “El minuto que cambió mi destino”, Paco de Miguel enfrentó una de las preguntas más recurrentes en redes: “¿Eres gay?”. Lejos de evadirla, respondió relajado y aclaró: “No, muchas personas me lo preguntan... Es 2026 uno nunca sabe”, dijo entre risas.

Sin embargo, aclaró su postura actual: no es homosexual. El influencer explicó que sus personajes femeninos nacen de su historia personal:

“Toda mi vida crecí rodeado de mujeres; gran parte de mi familia son mujeres. Tuve mucho esta imagen de mi mamá, a mi papá lo veía cada fin de semana, tengo a mi hermana, tengo a mis tías; por eso, la gran mayoría de las personas cercanas a mí son mujeres”, aclaró en entrevista para “El minuto que cambió mi destino.”

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Paco de Miguel pone fin a rumores sobre su orientación y presenta a su pareja. / Redes sociales

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¿Quién es la novia de Paco de Miguel?

Aunque siempre ha sido reservado con su vida privada, recientemente Paco de Miguel compartió detalles sobre su relación, revelando que su novia se llama Ana y es una joven psicóloga a quien conoce desde la secundaria.

Paco de Miguel confirmó que mantiene una relación desde hace una década con Ana, con quien comenzó una relación cuando iban en la preparatoria.

“Ella es psicóloga. Nos conocemos desde la secundaria; nos hicimos muy amigos y después entramos a la misma prepa, y ahí empezamos a andar. Sé que es un buen, pero me encanta que sea una persona que no se dedique a lo mismo: hacemos cosas diferentes. Me encanta que sea psicóloga, seguramente me analiza”. Paco de Miguel

Paco de Miguel rara vez muestra su vida privada en redes, pero en ocasiones ha compartido fotografías junto a Ana, sobre quien se conoce muy poco.

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Paco de Miguel pone fin a rumores sobre su orientación y presenta a su pareja. / Redes sociales

¿Por qué Paco de Miguel no quiere casarse tras 10 años de relación?

A pesar del tiempo juntos, el tema del matrimonio no está en sus planes inmediatos, reveló Paco de Miguel a la pregunta expresa de si planea casarse con su novia tras 10 años de relación.

El creador de contenido confesó a Gustavo Adolfo Infante que no se siente listo para casarse; aún se siente joven y tiene planes y proyectos que quisiera cumplir de manera individual antes de tomar una decisión así.

“Estoy muy joven para esto del casamiento, tengo 26 años; siento que tengo como 16. Ahorita no me interesaría, quisiera lograr cosas individualmente antes de casarme y unir mi vida”, explicó, y aseguró que, aunque hoy no, a futuro sí lo consideraría: “Sí me gustaría en su momento”.

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Paco de Miguel pone fin a rumores sobre su orientación y presenta a su pareja. / Redes sociales

¿Quién es Paco de Miguel?

Paco de Miguel es un creador de contenido de 26 años que conquistó las redes sociales gracias a sus divertidas parodias de personajes como Caro Acampa, Miss Lety y la entrañable “abuelita”.

Su estilo, basado en situaciones cotidianas y en el humor de las mamás mexicanas, lo llevó a conectar rápidamente con millones de usuarios.

Su popularidad dio el salto a la televisión en 2024, cuando participó en “Masterchef celebrity”, donde compartió pantalla con figuras como Ferka, Natália Subtil, Litzy y Harold Azuara.

Actualmente, es uno de los influencers más reconocidos en México, con una comunidad que supera los 3 millones de seguidores, consolidándose como una de las figuras digitales más influyentes del momento.

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