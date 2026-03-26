¿Mati Álvarez confirma su ruptura con Evelyn Guijarro en Exatlón México? “Nos tenemos que dar un tiempito”

La relación entre Mati Álvarez y Evelyn Guijarro, una de las más comentadas dentro y fuera de Exatlón México, vuelve a dar de qué hablar. Luego de semanas marcadas por dimes, diretes, rumores de infidelidad y tensiones dentro del reality deportivo, la llamada ‘Golden eye’ decidió romper el silencio y aclarar, desde su propia voz, qué está pasando realmente con la atleta conocida como la ‘Sniper’.

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¿Mati Álvarez y Evelyn Guijarro terminaron su relación?

Desde hace varias semanas, los seguidores de Exatlón México comenzaron a sospechar que la relación entre Mati Álvarez y Evelyn Guijarro atravesaba una crisis, luego de que ambas hicieran comentarios ambiguos en distintos en vivos. Aunque ninguna confirmó directamente una ruptura, sus palabras despertaron dudas entre los fans, quienes interpretaron un distanciamiento relacionado tanto con temas personales como con la rivalidad natural que viven dentro del reality deportivo. Esto contrastó con temporadas pasadas, donde Mati mostró abiertamente su apoyo a Evelyn durante su participación.

Las especulaciones aumentaron cuando Evelyn Guijarro, tras ganar su primera medalla individual de la temporada, respondió preguntas del público en tiempo real. Al ser cuestionada por un momento en el que rompió en llanto durante la competencia, reveló que atravesaba un conflicto personal con Mati, dejando entrever que la relación había terminado.

“La verdad tuve un tema con Mati… yo ya no comparto sus energías y valores, lo mejor cada una con su equipo” Evelyn Guijarro

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Mati Álvarez y Evelyn Guijarro

¿Qué dijo Mati Álvarez sobre su ruptura con Evelyn Guijarro en Exatlón México?

Durante la transmisión en vivo, Mati Álvarez fue directa al hablar de cómo ve actualmente a Evelyn Guijarro dentro de la competencia y en lo personal. Sin victimizarse, ni atacar, aseguró que el distanciamiento ha ayudado a que ambas estén más tranquilas.

“Pues a Eve la veo bien, la veo jugando bien, con sus rachas buenas y sus rachas malas como todos y pues la veo más tranquila. Como que ya ella y yo la llevamos mejor”. Mati Álvarez

Además, explicó que hubo momentos en los que la relación personal les impidió incluso hablarse, pero que ahora ambas entendieron que lo más importante es competir como atletas profesionales.

Mati Álvarez “Hubo un momento en el que no nos podíamos ver, ni hablar, pero creo que ahorita estamos bastante chill, como que las dos entendimos que las dos venimos aquí a hacer lo mejor y a defender a su equipo y a defender lo mío, no hay sin más”.

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Mati Álvarez y Evelyn Guijarro

¿Por qué Mati Álvarez y Evelyn Guijarro decidieron darse un tiempo?

Uno de los puntos que más llamó la atención del discurso de Mati Álvarez fue cuando explicó la razón detrás de la decisión de tomarse un tiempo. Sin rodeos, aceptó que ambos necesitaban espacio para procesar todo lo vivido, especialmente después de los conflictos que surgieron tanto dentro como fuera del reality.

“Creo que, simplemente, también, nos tenemos que dar un tiempito como para asimilar las cosas entre las dos, pero ahorita estamos bien, en un momento padre, tranquilo y así va a ser”.

La atleta dejó claro que no se trata de un pleito activo, ni de resentimientos permanentes, sino de una pausa necesaria para sanar, crecer y reenfocar prioridades. Incluso, se permitió desearle lo mejor a Evelyn Guijarro, no solo en Exatlón México, sino también en el terreno personal y emocional.

“Que sea feliz y que sea feliz con quién ella quiere ser, aquí en Exatlón y en la vida”. Mati Álvarez

¿Cómo inició la relación entre Mati Álvarez y Evelyn Guijarro en Exatlón México?

La relación entre Mati Álvarez y Evelyn Guijarro comenzó lejos de lo romántico. Ambas se conocieron dentro de Exatlón México como rivales deportivas durante la cuarta temporada (Titanes vs. Héroes, 2020‑2021), donde protagonizaron una competencia intensa que incluso las llevó a enfrentarse en la gran final. Aunque al inicio hubo roces y declaraciones fuertes, con el paso de las semanas fue surgiendo un respeto mutuo impulsado por su nivel y disciplina como atletas.

Después de esa temporada, la convivencia fuera del reality y los reencuentros en ediciones posteriores fortalecieron su vínculo. La rivalidad se fue transformando en una amistad cercana que llamó la atención de los fans, quienes comenzaron a notar el apoyo constante que se brindaban tanto dentro como fuera de las pistas. Esa cercanía fue el primer indicio de que la relación entre ambas estaba evolucionando más allá de lo deportivo.

Los rumores de un romance se intensificaron tras Exatlón México 2022, cuando Mati Álvarez y Evelyn Guijarro empezaron a mostrarse juntas en viajes, redes sociales y momentos personales. El punto clave llegó en 2025, luego de un triunfo de Evelyn en una temporada All Star, cuando Mati la sorprendió con flores frente a cámaras. A partir de ahí, viajes como sus vacaciones en Japón confirmaron públicamente la relación.