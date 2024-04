Famosa estrella de TV Azteca sufre asalto en Guadalajara ¡Se queda sin camioneta y sin documentos!

Recientemente, una exparticipante de Exatlón México relató la horrible experiencia que vivió en Guadalajara, después de que unos asaltantes le quitaran sus pertenencias, incluyendo su camioneta.

A través de un video para TikTok, Evelyn Guijarro explicó que este incidente sucedió poco después de que hiciera una parada en una tienda de autoservicio, mientras iba rumbo al aeropuerto para su viaje a Europa.

La deportista mencionó que, justo cuando estaba por arrancar, dos tipos armados le exigieron que se bajara de su vehículo. Si bien afortunadamente no sufrió ningún daño físico, confesó que lo sucedido le causó mucho miedo y frustración, pues en su coche estaba su pasaporte, boleto de avión, dinero y su maleta.

“Nunca me había pasado algo así. Estaba temblando. No lo podía creer. Mi cabeza no procesaba lo que acababa de pasar. Yo estaba con el celular en la mano. Ni siquiera me lo quitaron. Todo fue tan rápido. Caí en cuenta que mi pasaporte, mi maleta, mi mochila (estaban allí)”. Evelyn Guijarro

Evelyn Guijarro cree que lo sucedido fue “parte del destino”

A pesar del mal rato que vivió, cree que existe un motivo por el cual vivió esta experiencia y no puedo hacer el viaje de sus sueños, por lo que decidió ver las cosas de una manera más “positiva”.

“No se imaginan lo agüitada que estaba hace unos días, pero han pasado bastantes cosas mágicas y bendiciones, que literalmente me doy cuenta de que no me tocaba ir y que no estoy yendo en este momento de mi vida por algo”, indicó.

Para finalizar, relató que se iría a un “encuentro espiritual” con unos amigos y dijo sentirse contenta de no haber ido a Europa, pues tuvo la oportunidad de “vivir cosas positivas” con sus seres queridos.

“Me voy como a un retiro espiritual, me invitaron. De la nada, me han pasado cosas con mi mamá, con la gente que quiero. (Digo) ‘Por eso me estoy quedando’. Así que denle la vuelta y ánimo a las cosas que les pasen”, concluyó.

Evelyn Guijarro en la calle / Facebook: Evelyn Guijarro

¿Quién es Evelyn Guijarro?

Evelyn Guijarro “Sniper” es una deportista originaria de Guadalajara que nació un 3 de junio de 1997. Su especialidad es el tiro de jabalina. La fama llegó a su vida en 2018, tras quedar en segundo lugar en la segunda temporada de Exatlón México.

La joven regresó al concurso para participar en la versión ‘All Star’. Además de realizar deporte, tiene una licenciatura en Administración de Empresas por parte de la ITEMS.

Evelyn Guijarro sonriendo / Facebook: Evelyn Guijarro

