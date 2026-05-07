¿Kim Shantal pide su salida de La mansión VIP por ruptura con su novio? La influencer dice: “Hasta la ver...”

Kim Shantal sigue dando de qué hablar en La mansión VIP luego de incendiar las redes sociales con sus acercamientos a Suavecito, lo que desató teorías sobre un posible recalentado entre la expareja.

Y es que, desde que la creadora de contenido ingresó al reality tan solo días después de concluir su participación en Supernova, su ingreso al show generó impacto entre sus seguidores, pues dentro de la competencia ya estaba Suavecito, su expareja.

Su llegada a la mansión también alarmó al público porque ocurrió muy poco tiempo después de que Queen Buenrostro, actual pareja de Suavecito, fuera eliminada. Desde entonces se comenzó a especular sobre un posible reencuentro amoroso.

Kim Shantal se deja ver afectada en La mansión VIP / Redes sociales

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¿Qué pasó entre Kim Shantal y Suavecito en La mansión VIP?

Los primeros días dentro de la mansión, Kim Shantal se mostró lejana a Suavecito, pero con el paso del tiempo la situación se comenzó a tornar diferente, lo que generó especulaciones en redes sociales.

Sin embargo, una fiesta y un inesperado ingreso al respiradero terminó por detonar la polémica y poner punto final a la relación de la influencer con su actual pareja, Lalo Oconner.

Durante la madrugada del 6 abril, usuarios comenzaron a difundir en redes sociales el momento en el que Shantal y Suavecito se encontraban muy cercanos en el jacuzzi, pero después de un rato se trasladaron al respiradero (sitio para fumar).

Pese a que las cámaras no mostraron lo que estaba ocurriendo al interior del cuarto, tanto el público, como el resto de los participantes, se percataron de sonidos extraños que generaron especulaciones sobre un posible “recalentado” entre la expareja.

Kim Shantal y Suavecito se reencontraron en La mansión VIP.

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¿Kim Shantal abandonará La mansión VIP por su novio?

Luego de que Lalo Oconner concediera un entrevista para Gabo Cuevas en la que confirmó el fin de su relación con Kim Shantal; en redes sociales comenzó a circular un breve clip en el que se muestra a la creadora de contenido angustiada por lo ocurrido días atrás.

En una conversación con Aldo Arturo, Shantal se dejó ver ansiosa por saber lo que ocurre en el exterior, principalmente con su relación, pues durante el último año se ha mostrado muy cercana y agradecida con Lalo Oconner. ¡Dio a entender que ya querría salir!

Sin embargo, la creadora de contenido no ha dado más indicios de querer abandonar la competencia a pocos días de que termine. Incluso, se le ha visto participando en las actividades del reality.

“Ya estoy hasta la ver**, ya (quiero salir). Quiero hablar con mi novio, quiero ver qué pe**.” Kim Shantal

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¿Kim Shantal terminó con su novio?

Un día antes de que Kim Shantal se mostrara preocupada por saber lo que ocurre con su relación, Lalo Oconner confesó con Gabo Cuevas que su relación había terminado luego de ver los comportamientos de la creadora de contenido en la mansión.

De acuerdo con Oconner, ahora exnovio de Kim Shantal, pese a que apoyó a su pareja para entrar a un reality en el que estaba su ex, decidió confiar, pero siempre fue consciente de que existía una versión de Shantal que podía salir a la luz, y es justo la que está mostrando en el reality.

“Ella ya mandó un mensaje muy claro, a mí y a todo el mundo. Tonto el que no lo quiera ver. Es sumamente claro todo esto.” Lalo Oconner

De esa forma, Oconner puso fin a su relación de poco más de un año con Kim Shantal, resaltando que está claro sobre sus sentimientos y no espera volver con ella pese a las explicaciones que le pueda dar a su salida.

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