Novio de Kim Shantal rompe el silencio sobre el supuesto “recalentado” con Suavecito en La mansión VIP, ¿ruptura?

En medio de su etapa final, La mansión VIP sigue dando de qué hablar, principalmente por la participación de Kim Shantal y Suavecito, quienes en el pasado sostuvieron una relación y se volvieron a reencontrar en el reality.

Pese a que ambos entraron a la competencia con pareja, incluso Suavecito estuvo algunas semanas junto a Queen Buenrostro en el reality, Shantal llegó a inyectar un toqué extra de polémica tras la salida de Buenrostro.

Kim Shantal y Suavecito cuando eran pareja.

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¿Qué pasó entre Kim Shantal y Suavecito en La mansión VIP?

Pese a la controversia que antes sostuvo Kim Shantal sobre Suavecito, al verlo en La mansión VIP todo parece haber cambiado, pues han protagonizado diversos momentos que podrían indicar un “recalentado”.

Uno de los más recientes ocurrió durante la madrugada de este 6 de abril, el cual comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó reacciones diversas, principalmente del novio de Shantal.

El regreso de uno de los participantes generó que los ánimos se relajaran y Kim Shantal diera un pasó más con Suavecito luego de asegurar ante el público un completo rechazo.

Todo comenzó en el jacuzzi de la mansión, pero momentos después ambos se trasladaron al respiradero, aunque las cámaras no mostraron lo que ocurría, diversos sonidos echaron a volar la imaginación del resto de los participantes y el publico.

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¿Qué dijo el novio de Kim Shantal del momento en el jacuzzi con Suavecito?

En una reciente entrevista con Gabo Cuevas, Lalo Oconner, novio de Kim Shantal rompió el silencio y dijo sentirse “raro y confundido” tras lo que se vivió en la madrugada dentro de la mansión.

Pese a que Oconner prefiere mantenerse alejado de las redes sociales, señaló que siempre apoyó a la creadora de contenido en sus proyectos, pero era consciente de que la versión que Kim Shantal está mostrando en el reality siempre ha existido.

“Me molesta que no me duele mucho, me molesta mucho que no esté llorando. A lo mejor, no sé, es por la madurez que se pueda tener en este sentido del amor, o simplemente el hecho de saber que siempre existió esa personalidad y algún día apareció. Es como saber que siempre está ahí, pero creer todos los días que ya se fue. ¿Quién se sorprendió? La neta nadie.” Lalo Oconner

Lalo Oconner rompe el silencio sobre su relación con Kim Shantal.

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¿Por qué Lalo Oconner apoyó a Kim Shantal para ser parte de La mansión VIP?

En esa misma entrevista, Oconner confesó que a Kim Shantal ya la habían contactado para ser parte del reality desde antes, pero probablemente no aceptó la invitación porque aún estaba Queen Buenrostro dentro.

Sin embargo, cuando se pusieron en contacto nuevamente con ella, aceptó porque le ofrecían la cantidad de dinero que pedía y el reality estaba en un buen momento, razones por las decidió apoyarla aunque sabía de la presencia de Suavecito.

“Ella me miró a los ojos y me dijo: ‘yo sé cómo está el juego, ya vi más o menos como está el rollo. Si me ponen una dinámica con él la voy a rechazar’. Acto seguido, a la primera dinámica, se esposan 24 horas”. Lalo Oconner

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¿Lalo Oconner y Kim Shantal terminaron?

Una de las acciones que generaron interés por saber el destino de su relación, fue que Oconner dejó de seguir a su pareja de redes sociales. De acuerdo con sus declaraciones, lo hizo porque le confirmaron que Kim Shantal y Suavecito se besaron.

El objetivo de Oconner al apoyar a su pareja en La mansión VIP era verla mejor, pues asegura que tras participar en Supernova el público la comenzó a notar diferente por su desempeño, lo que lo hacía sentirse orgulloso, pero ahora todo ha cambiado.

Sin embargo, pese a que es consciente de que al terminar el reality Kim Shantal buscará dar explicaciones, sabe que no continuará con su relación, pero se rehúsa a ser parte de la polémica que todo esto ha generado.

“Ella ya mandó un mensaje muy claro, a mí y a todo el mundo. Tonto el que no lo quiera ver. Es sumamente claro todo esto.” Kim Shantal

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