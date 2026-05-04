‘La mansión VIP’: ¿Kim Shantal y su novio terminaron por Suavecito? Lalo Oconner dice: “Estoy mal”

La entrada de Kim Shantal a ‘La mansión VIP’ causó mucho revuelo, principalmente por el reencuentro con su exnovio Luis Eduardo Guillén González, conocido en el mundo de las redes sociales como ‘Suavecito’.

Si bien ambos están saliendo con otras personas, han hecho ciertas declaraciones que, para muchos, dejan ver que aún existen sentimientos entre ellos. Tanto Queen Buenrostro como Lalo Oconner, quienes son pareja de ‘Suavecito’ y la exparticipante de ‘La granja VIP’ respectivamente, ya han reaccionado ante esta situación. Esto fue lo que dijeron.

Suavecito y Kim Shantal / Redes sociales

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¿Kim Shantal y ‘Suavecito’ se podrían reconciliar en ‘La mansión VIP’?

Como se sabe, Kim Shantal y ‘Suavecito’ terminaron su romance en 2024, tras 4 años de idas y venidas. Los dos han dado distintas versiones del motivo; Shantal sostiene que él le habría sido infiel con Queen Buenrostro, su novia actual,

Por su parte, ‘Suavecito’ afirma que su ex se sentía celosa de Buenrostro, a pesar de que, según él, no había nada entre ellos en ese momento.

Con el paso de los días, la tensión entre los famosos ha disminuido y hasta han podido hablar acerca de sus sentimientos. Algo que llamó la atención del público fue que Kim declarara que, sin importar el tiempo que pase, siempre serán “el amor de la vida del otro”.

Asimismo, han notado ciertas miradas que, aparentemente, podrían indicar que aún existe “cierta chispa” entre ellos. Y es que, de acuerdo con Shantal, su relación era tan seria que hasta estaban en planes de casarse y tener un hijo.

Para muchos, las palabras de la influencer podrían significar que realmente “ama” a su ex y realmente no tiene tanto interés en su actual novio, algo que, en redes sociales, se ha considerado como un “tipo de infidelidad”.

Novio de Kim Shantal / Redes sociales

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Así reaccionaron Queen Buenrostro y Lalo Oconner ante la cercanía entre ‘Suavecito’ y Kim Shantal en ‘La mansión VIP’

Por su parte, Queen Buenrostro ha asegurado que las cosas entre ella y ‘Suavecito’ están mejor que nunca, pese a todo. Incluso ha sugerido que podría estar embarazada, por lo que lo esperará para confirmar la noticia.

“Suavecito, tu novia sospecha que está embarazada. Suave, si realmente quieres a Queen, pon tu distancia definitivamente con Kim y respeta a tu novia. Te ves mal y Kim solo te está haciendo quedar mal, te ves como perrito solo atrás de ella”, este fue un mensaje que un fan le envió a ‘Suavecito’ mediante el llamado ‘Superchat’ de YouTube. Según especulaciones en redes sociales, habría sido la misma Queen quien lo mandó.

Si bien Lalo Oconner, novio de Kim Shantal, se ha mantenido alejado de las redes sociales, el periodista Gabo Cuevas dijo haber tenido contacto con él. Según el comunicador, Lalo no quiso confirmar si ya había terminado con Kim o no, pero le mencionó que “estaba muy mal” emocionalmente.

“Me puso lo siguiente: ‘¿Qué onda, amigo? La verdad no quiero hablar por el momento. Estoy bien por fuera, pero muy mal por dentro’. No voy a leer la última parte por respeto. Entiendo que la estás pasando mal. Entiendo que tú estás enamorado. Cuando tú estás enamorado y la persona que consideras el amor de tu vida dice en un reality que no eres el amor de tu vida, duele. Aquí Lalo lo acaba de decir”. Gabo Cuevas

Sin dar mayores detalles, Cuevas señaló que el novio de Kim le dará una entrevista en la que aclarará, entre otras cosas, cuál es su relación actual con la influencer. Algunos usuarios creen que el mensaje de Lalo podría dejar ver que su romance con Shantal terminó, al menos para él.

¿Quién es el novio de Kim Shantal?

Eduardo Martínez, mejor conocido en redes como Lalo Oconner, es un influencer. También vende contenido exclusivo en internet.

Se dio a notar tras comenzar un romance con Kim Shantal en aproximadamente 2024.

En varias ocasiones, ha expresado su deseo de formalizar su relación.

Tiene 410 mil seguidores de Instagram.

Se le ha visto en algunos realities como ‘Tengo talento, mucho talento’ y ‘La venganza de los exs’.

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