Queen Buenrostro advierte que llegará hasta las últimas consecuencias contra Brandon Castañeda, su ex

A casi un año de haber denunciado a su exnovio, Brandon Castañeda, por presunta violencia física y psicológica —lo señaló de quererla ahorcar. La influencer Queen Buenrostro no quita el dedo del renglón y le advierte al exWapayaso:

¿Por qué Quen Buenrostro demandó a su ex Brandon Castañeda y cómo va la demanda?

“No lo voy a dejar así. Actualmente está en ‘pausa’ (el proceso legal), pero que no cante victoria, porque ya lo he visto reírse varias veces y nada más le digo que el que ríe al último ¡ríe mejor!”.

“Ha sido un proceso largo. Afortunadamente, estoy muy ocupada y tengo mucho trabajo, gracias a Dios, y no me ha dado tiempo de darle seguimiento”.

Por parte del modelo no ha recibido disculpa alguna, e incluso él la denunció por acoso : "¿De qué sirven unas disculpas disfrazadas de ego para decir: ‘Yo no lo hice’, de quererme denunciar por algo que sabe perfectamente que nunca pasó. Para mí, mientras no se disculpe bien, no significa nada”.

Brandon sigue negando haberla maltratado: “Siempre lo hace, es un poco hombre. No da la cara, pone excusas, echa culpas. Él sabe que es un poco hombre y no me sorprende”.

Brandon Castañeda y Queen Buenrostro / Redes sociales

¿Qué mensaje le envió Queen Buenrostro a la Bebeshita tras volver con Brandon Castañeda?

Ahora, Daniela ‘la Bebeshita’ y Brandon, quienes tuvieron una relación tóxica en el pasado, vuelven a estar juntos, ya que el trabajo los reencontró.

“Pues mucha suerte, bendiciones. Ella sabe perfectamente dónde se está metiendo, porque una vez me lo advirtió y tuvo razón. Yo le extiendo el favor que un día me hizo. Sabe que la está utilizando y si ella se quiere dejar utilizar, adelante”.

“Hay gente que nada más no se da su lugar, no conoce su valor. Yo creo que Daniela, como mujer, vale mucho. Espero que un día se dé cuenta. No debería estar con tan poca cosa. A mí, sus vidas no me importan”.

El triángulo entre Queen, Bebeshita y Brandon sigue generando controversia en redes. / IG

¿Qué dijo Queen Buenrostro sobre su relación con Suave?

Lo que vivió con Brandon Castañeda fue una experiencia que le ayudó a valorarse: “Me enseñó a quererme mucho. Yo era súper ‘migajera’, pero ya empecé a valorarme como persona y encontré a un hombre como con el que estoy actualmente”.

Gracias a la ayuda psicológica y médica salió adelante de esta decepción amorosa: “Al final, Brandon también me dejó un esguince en el cuello y la ayuda de ‘Suave’, quien estuvo en los momentos en que más lo necesité. Por eso se hizo una relación muy especial entre nosotros”.

“Fue un gran amigo cuando lo necesité. Me decía: ‘No te preocupes. Aquí tienes una persona que te estima mucho’. En ese momento no había pasado nada y me extendió la invitación de ir a Guadalajara para pasar su cumpleaños. Me dijo: ‘No estás sola, me tienes a mí’. Ahí se fue dando todo”.

Se conocieron por redes sociales. Empezaron a salir en julio y se hicieron novios en octubre: “Nos dimos cuenta de que tenemos muchas cosas en común. Ha sido muy bonito. Justo hablamos de cómo puedes estar con una persona durante años y no pasa nada, pero conoces a otra y en 7 meses puede darte todo”.

Queen Buenrostro le da otra oportunidad al amor y asegura que está feliz. / Redes sociales

Queen Buenrostro revela si planea casarse y convertirse en mamá

Sí le gustaría casarse y ya está dentro de sus planes: “En mi lugar favorito del mundo, de viaje. Obviamente, en un parque de diversiones que me gusta mucho, Disney”, dice Queen Buenrostro.

También le gustaría ser mamá: “Hace poco, mucha gente se emocionó mucho porque pensaron que estábamos esperando un hijo, pero la verdad es que nos fuimos a checar que todo esté bien, para en un futuro ser papás”.

Finalmente, comentó que estudia actuación en el CEA de Televisa: “Me estoy preparando, porque la actuación es algo que me gusta muchísimo. El año pasado hice una serie para ViX, y vienen más series y 2 realities, ¡gracias a Dios!”

