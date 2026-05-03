La Bebeshita afirma que Queen Buenrostro le hizo brujería a su ex, Brandon Castañeda: “La foto como salpicada”

Daniela Alexis, conocida como ‘la Bebeshita’, reveló que presuntamente Queen Buenrostro le habría hecho brujería a su exnovio Brandon Castañeda, a quién denunció por presunta violencia, ¿qué dijo la exparticipante de Enamorándonos? Te contamos los detalles.

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‘La Bebeshita’ acusa a Queen Buenrostro de hacerle brujería a Brandon Castañeda. / Redes sociales

¿Cómo empezó la polémica entre Queen Buenrostro y Brandon Castañeda?

La polémica entre Queen Buenrostro, Brandon Castañeda y ‘la Bebeshita’ comenzó tras el fin de la relación entre la influencer y el exWapayaso, que se hizo pública en medio de señalamientos.

Queen Buenrostro acusó a Brandon Castañeda de presuntamente haberla agredido físicamente y compartió audios, fotos y videos como respaldo. En uno de los clips se escucha a él decir: “Hice lo que tuve que hacer”, mientras ella lo confronta por lo ocurrido. En ese mismo material, también se oye la frase: “Cállate, te lo merecías”.

Tras la difusión de estos contenidos, Brandon Castañeda respondió a TVNotas negando los hechos y aseguró que la relación era conflictiva. “La regué al decir ‘te lo mereces’. Ella lo cortó y editó”, declaró, además de señalar que había interpuesto una demanda. Por su parte, Queen Buenrostro sostuvo sus acusaciones y dijo que no era la única situación de este tipo que se le atribuía.

La polémica tomó un nuevo giro cuando Brandon Castañeda reapareció públicamente junto a su exnovia ‘la Bebeshita’ en el programa Las estrellas bailan en Hoy, donde ambos coincidieron como parte del elenco. La cercanía entre ellos generó reacciones, y Queen volvió a pronunciarse al respecto diciendo a TVNotas que la exparticipante de Enamorándonos le dijo una vez: “‘Bebé, quiérete’, entonces yo la invito a seguir su propio consejo. Ella también contó las veces en las que Brandon la agredió, la sometió en el piso y pues eso no se olvida”.

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Brandon Castañeda y Queen Buenrostro enfrentan una pleito legal. / Redes sociales

¿Qué dijo ‘la Bebeshita’ de Queen Buenrostro?

Durante una transmisión en vivo, ‘la Bebeshita’ recordó que cuando ella estaba en proceso de regresar con Brandon Castañeda, la tercera en discordia fue Queen Buenrostro, lo que provocó un distanciamiento entre ambas y hasta una pelea.

“Hay un karma en la vida. Queen se metió con mi exnovio Brandon cuando yo estaba entre regresar y cortar, yo le hablé a Queen y le dije: '¿Estás saliendo con mi ex? Estoy viendo qué ped* y tú te estás metiendo en la put* relación’. Corte A, andaban, obviamente yo le dije de mamad*s y a él le dije que qué ped*”, recordó la exparticipante de Enamorándonos.

Además, mencionó que cuando entraron al reality show de La venganza de los ex VIP, Queen Buenrostro y Brandon Castañeda presuntamente se la pasaban teniendo relaciones sexuales frente a ella.

“Entramos al reality de La venganza de los ex, cogí*n al lado de mí, enfrente de mí, yo sufrí cabr*n y decía: ‘Ese vato no me quiere nada'", señaló Daniela Alexis.

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‘La Bebeshita’ habla de Queen Buenrostro y menciona supuesta brujería contra Brandon Castañeda. / IG

¿Queen Buenrostro le hizo brujería a Brandon Castañeda?

‘La Bebeshita’ mencionó que según Queen Buenrostro le habría hecho brujería a Brandon Castañeda, pues uno de sus conocidos fue a casa de la influencer originaria de Tijuana, Baja California, y ahí encontró el presunto trabajo hecho con coco, velas y una foto del exwapayaso.

“Me dice: '¿Tú eres la que anda con Brandon?’ y me dice: ‘Yo fui a casa de Queen’, entraron a la sala y que le dice (Queen Buenrostro): ‘No veas porque se me olvidó quitar algo’, y que este güey voltea, pero cuando le dices a alguien, siempre voltea, por inercia”, dijo ‘la Bebeshita’.

La creadora de contenido relató que cuando su conocido volteó, se encontró con el trabajo de brujería y quedó en shock total: “Vio un coco con una vela roja, la foto de Brandon y como salpicada con menjurje, yo no sé si era tinta roja, velas rojas derretidas, un ching* de mamad*s ahí, un trabajo, me dijo: ‘Estaba espantoso’, tenía un ching* de mamad*s el coco en un plato, le dije: ‘No mam*s que le hizo brujería al Brandon'".

Actualmente Queen Buenrostro mantiene una relación con el creador de contenido conocido como Suavecito y exnovio de Kim Shantal, con quién también ha protagonizado polémicas por rumores de presunta infidelidad a la exparticipante de La granja VIP.

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