Wendy Guevara defiende a Nicola Porcella y le tira a ‘la Bebeshita’ por decir que salieron: “No le creo”

Wendy Guevara reaccionó a las declaraciones de Daniela Alexis, conocida como ‘la Bebeshita', quién aseguró que en algún momento salió en plan romántico con Nicola Porcella, ¿qué dijo la influencer? Te contamos los detalles.

¡Se arma! Wendy Guevara desmiente a ‘la Bebeshita’ por supuesto romance con Nicola Porcella. / Redes sociales

¿Cómo comenzó el rumor de que ‘la Bebeshita’ salió con Nicola?

Las declaraciones surgieron después de que Daniela Alexis compartió que en algún momento salió con Nicola Porcella y relató cómo fue la dinámica entre ambos cuando se conocieron. Durante un encuentro con medios, la creadora de contenido mencionó que ha tenido citas con distintas personas del medio y adelantó que el conductor probablemente negaría esa versión si se le preguntaba al respecto.

“He salido con varios del medio. Le van a preguntar y me va a negar... Pero he salido a conocer gente, no hay nada, no estamos saliendo, solo es así de a ver qué onda, unos besos y ya... Nicola, se me hace muy guapo, pero también siento que es bien juguetón”, dijo la influencer al explicar que los encuentros no pasaron de citas para conocerse.

También habló sobre las actividades actuales del actor y sobre si la situación podría avanzar a algo más. “Nicola hace tantas cosas ahorita, está entrenando box, está en el Tenorio y es papá, nunca tiene tiempo para nada. Nicola tiene muchas, no creo que pase. (Besa) rico, 10 de 10, se rifó”, expresó al referirse a los proyectos en los que participa actualmente el conductor.

Wendy Guevara no cree a ‘la Bebeshita’ y defiende a Nicola Porcella. / Redes sociales

Nicola Porcella niega que salió con ‘la Bebeshita’

Las versiones de Nicola Porcella y ‘la Bebeshita', tomaron caminos distintos luego de que surgieran comentarios sobre un posible vínculo entre ambos. Mientras la influencer habló de la comunicación que mantuvieron tras hacerse público el tema, el conductor negó que entre ellos haya existido una relación.

La exintegrante de Enamorándonos explicó que, después de que el asunto comenzó a comentarse, ambos conversaron para aclarar la situación. “Somos amigos y nos llevamos bien. No me reclamó, solo me dijo que no me gustan los chismes y estar de boca en boca, y yo le dije: ‘no vuelvo a hablar del tema’”, relató al referirse al intercambio que tuvieron tras la difusión de los comentarios.

Por su parte, Nicola Porcella respondió a las versiones que lo relacionaban sentimentalmente con la creadora de contenido y negó haber salido con ella. “¿Yo qué le voy a prohibir a quién hablar? Yo no le he prohibido a nadie, simplemente digo que no inventen cosas, por favor, por respeto a mí y a mi familia no estén inventando cosas, pero si quieren hablar, hablen. Nunca (salimos), cero, está loca, nada de nada, yo estoy soltero y solo, no me he besado, no ha habido nada”, dijo Porcella.

¡Wendy Guevara se mete al pleito! Defiende a Nicola Porcella tras declaraciones de ‘la Bebeshita’. / Redes sociales

¿Qué dijo Wendy Guevara de ‘la Bebeshita’ y Nicola Porcella?

En medio de los comentarios que surgieron sobre Nicola Porcella y ‘la Bebeshita’, Wendy Guevara fue cuestionada por medios de comunicación acerca de la versión que circula sobre un supuesto acercamiento entre ambos. Durante el encuentro con la prensa, la influencer abordó el tema y compartió lo que sabe sobre la situación.

Al referirse a las declaraciones de la creadora de contenido, Wendy señaló que no tiene conocimiento de que haya existido algo entre ellos. “No es verdad lo de Nicola con La Bebeshita. No es verdad, yo que sepa no porque Nicola me platica a mí todo, ¡eh!, pero yo que sepa ni besito ni nada”, comentó al ser interrogada por reporteros sobre los comentarios que se difundieron en días recientes.

La ganadora de La casa de los famosos México también explicó que suele hablar con el conductor sobre su vida personal, por lo que le resultó llamativo escuchar esas versiones. “Yo no lo creo porque Nicola me hubiera platicado y me hubiera dicho todo, él me platica todo, yo sé a quien se come y a quién no y nunca me platicó lo de ‘la Bebeshita’, pero quién sabe”, puntualizó Wendy Guevara.

