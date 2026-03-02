¿Nicola Porcella amenazó a la Bebeshita? Tras destapar supuesto romance, el actor “le hará algo”, revelan

Daniela Alexis, mejor conocida como ‘la Bebeshita’, ha estado en polémica tras haber asegurado haber tenido un romance con Nicola Porcella, algo que el peruano negó de manera tajante. Lejos de lo que se pudiera pensar, el asunto no quedó en eso, pues recientemente se reportó que el actor estaría tan molesto por esta situación que ha decidido hacer “algo” contra la influencer. ¿De qué se trata?

La Bebeshita / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Nicola Porcella después de que la Bebeshita destapara su supuesto romance?

A través de un encuentro con los medios, la Bebeshita reveló haber salido con varias celebridades del medio artístico, incluyendo a Nicola Porcella. Si bien sostuvo que probablemente la iba a “negar”, señaló que era muy buen “besador”, pero “muy juguetón”.

“He salido con varios del medio. Le van a preguntar y me va a negar... Pero he salido a conocer gente; no hay nada; no estamos saliendo; solo es así, de a ver qué onda, unos besos y ya… Nicola, se me hace muy guapo, pero también siento que es bien juguetón”, indicó.

Poco después comentó que había hablado con Nicola de sus declaraciones y este no se había molestado con ella, pidiéndole que no volviera a hablar del tema. En respuesta a todo esto, Nicola aseguró no haber tenido una relación con la joven y pidió que no se le involucrara en “chismes”.

“¿Yo qué le voy a prohibir a quién hablar? Yo no le he prohibido a nadie; simplemente digo que no inventen cosas. Por favor, por respeto a mí y a mi familia, no estén inventando cosas, pero si quieren hablar, hablen. Nunca (salimos), cero, está loca, nada de nada, yo estoy soltero y solo, no me he besado, no ha habido nada”, manifestó.

Nicola Porcella / Redes sociales

¿Nicola Porcella presuntamente hará algo en contra de la Bebeshita por destapar su presunto romance?

Durante la emisión más reciente del programa ‘Dulce y Picosito’, el periodista Gabo Cuevas contó que Nicola Porcella está muy enojado con la Bebeshita, pues no le gusta estar en polémicas, por lo que decidió tomar acciones, aparentemente, de índole legal.

“Cuando hablan de él, se pone mal porque viene de unas polémicas muy agresivas… Resulta ser que, al parecer, se quejó tanto y se molestó tanto que le dijo a su equipo de trabajo como de: ‘¿Sabes qué? Hay que ponerle algo a esta chava’. A algo se refirió a algo, ya sea una orden de restricción, ya sea por la parte legal, ya sea que le marque la gente de trabajo y le digan: ‘No’” Gabo Cuevas

Aunque esta información no ha sido confirmada, ya ha generado debate en redes sociales; mientras que algunos han tachado a Nicola de “exagerado” y “mentiroso” por no admitir su presunta relación con la influencer, otros creen que esta última miente y recuerdan que, en su momento, ella también aseguró haber tenido sus encuentros con Arturo Carmona.

En aquel entonces, Carmona lo negó todo en varias ocasiones y, al igual que Nicola, pidió que ya no se le involucrara en “rumores”.

¿Quién es ‘la Bebeshita’?

Daniela Alexis Barceló Trillo, mejor conocida como ‘la Bebeshita’

Tiene 35 años.

Saltó a la fama en 2016, cuando participó en el programa ‘Enamorándonos’.

Tras salir del show, se le vio en otros proyectos como ‘La casa de los famosos Telemundo’, ‘MasterChef México’ y ‘Venga la alegría’, entre otros.

Ha sido muy criticada por las cirugías estéticas que se ha realizado.

En su momento, mantuvo una relación muy inestable con Brandon Castañeda.

