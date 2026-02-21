Alex Gou revela que camerino de Daniel Bisogno en el Tenorio cómico ¡ya tiene nuevo dueño y es Nicola Porcella!

Este 20 de febrero se cumplió el primer aniversario luctuoso de Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando, quien falleció a los 51 años tras complicaciones derivadas de un trasplante de hígado al que se sometió en 2024. A un año de su partida, la producción del programa le rindió un homenaje especial para recordar su trayectoria en televisión, cine y teatro.

Alex Bisogno y Daniel Bisogno / Archivo TVNotas

¿Por qué Nicola Porcella se quedó con el camerino de Daniel Bisogno?

En el foro de Ventaneando, Alex Gou explicó que, tras la muerte de Daniel Bisogno, el camerino que utilizaba en el teatro donde se presenta El Tenorio Cómico fue designado con su nombre como una forma de mantener su memoria dentro de la producción.

El productor detalló que el primer actor que ocupó ese espacio después del fallecimiento de Bisogno fue Raúl Araiza, quien asumió el papel que el conductor realizaba en la puesta en escena. Sin embargo, Araiza anunció recientemente su salida del montaje debido a otros proyectos profesionales.

Con la incorporación de Nicola Porcella al elenco, el exintegrante de La Casa de los Famosos México tomó el lugar que dejó Araiza y, en consecuencia, comenzó a utilizar el camerino que perteneció a Bisogno. De acuerdo con Gou, existe una regla clara para quien ocupe ese espacio: no se pueden mover las pertenencias que fueron del conductor. El productor subrayó que se trata de un sitio significativo dentro de la compañía teatral.

Nicola Porcella / FB: Nicola Porcella

¿Qué pasó con el papel de Daniel Bisogno en El tenorio cómico?

Tras la muerte del conductor, la producción de El tenorio cómico realizó ajustes en su elenco. Raúl Araiza fue el primer actor en interpretar el personaje que hacía Bisogno en la obra. Esta decisión permitió dar continuidad a la temporada programada.

Tiempo después, Araiza informó su salida del proyecto para atender nuevos compromisos laborales. Fue entonces cuando Nicola Porcella se integró al montaje, ocupando el personaje y el espacio asignado dentro del teatro.

Según lo compartido por Alex Gou, el camerino conserva objetos que pertenecieron a Daniel Bisogno y se mantiene identificado con su nombre. La producción ha establecido que el lugar debe respetarse tal como quedó, como parte del homenaje permanente al conductor.

Raúl Araiza en Hoy / YT: Hoy

¿Cómo se despidió Daniel Bisogno de Alex Gou en sus últimos días?

Durante el programa especial de Ventaneando, Alex Gou también compartió detalles sobre las últimas conversaciones que sostuvo con Daniel Bisogno. El productor relató que, durante la posada navideña que organiza cada año en su casa, el conductor asistió pese a su estado de salud.

De acuerdo con Gou, los invitados notaron que Bisogno se encontraba visiblemente desmejorado. Aun así, mantuvo su actitud habitual y convivió con los presentes. En un momento de la reunión, pidió hablar a solas con el productor.

Según el testimonio de Gou, en esa conversación Daniel le expresó que sentía que su final estaba cerca. El productor recordó que el conductor le dijo: “Mi Gou yo creo que ya falta poquito eh”. En ese encuentro, Bisogno le pidió que estuviera pendiente de su hija.

Alex Gou señaló que esa no fue la última vez que tuvieron contacto. Días antes de su fallecimiento, Daniel le envió un mensaje de audio en el que reiteró su preocupación por el bienestar de su hija y volvió a encargarle que la cuidara.

