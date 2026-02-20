Daniel Bisogno: ¿Quiénes fueron sus presuntos novios? Esto decía el conductor de Ventaneando sobre su orientación

Sin duda alguna, Daniel Bisogno se consolidó como uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana. Su muerte, suscitada el 20 de febrero de 2025, fue un golpe duro no solo para la industria, sino para sus fans que consideran que, sin él, el programa ‘Ventaneando’ “ya no es lo mismo”.

No obstante, el gran cariño del público no lo exentó de polémicas. Una de las más sonadas fue su orientación sexual. Durante mucho tiempo, se dijo que, presuntamente, a Daniel Bisogno le gustaban los hombre, así como que habría sido bisexual. Ellos fueron los hombres con los que se le llegó a relacionar y lo que él mismo llegó a comentar del tema.

Daniel Bisogno / Redes sociales

Así fue como Daniel Bisogno respondía ante las dudas sobre su orientación

Pese a que Daniel Bisogno se casó con Cristina Riva Palacios y tuvo una hija con ella, las especulaciones sobre su orientación sexual no cesaron. Y es que, además de que muchos consideraban que su comportamiento llegaba a ser “afeminado”, se le vio en muchos antros LGBT+.

Incluso, en 2019, TVNotas te mostró un video de Daniel besando a otro hombre en un bar de Zona Rosa, en CDMX, lo que avivó aún más la polémica. El conductor siempre fue claro en decir que las personas son libres para enamorarse de cualquier persona, sin importar su género.

Afirmaba que él no vivía en el “clóset”, al contrario, se decía ser alguien libre, sin importar si la gente lo juzgaba. También sostuvo no sentir vergüenza de ser captado en un antro gay, pues decía que le encantaba el ambiente de esos lugares.

“Yo no estoy en ningún clóset de nada, yo he amado a la persona que he querido amar en mi vida siempre. ¿Quién me va a juzgar ahora? ¿Qué si me ven en un antro gay?, por ejemplo, tengo uno, a eso me dedico, o si me ven con alguien, me tiene sin cuidado. No tengo que explicarle nada a nadie”. Daniel Bisogno

Sus palabras fueron interpretadas de dos maneras: la primera como una admisión de que, al menos, presuntamente era bisexual, y la segunda como una negativa total ante las especulaciones. Lo que sí quedó claro es que Bisogno era alguien a quien no le importaban las etiquetas ni los prejuicios.

Daniel Bisogno / Redes sociales/Archivo TVNotas

¿Quiénes fueron los presuntos novios de Daniel Bisogno?

A lo largo de su vida, Daniel Bisogno fue relacionado con diversos hombres. Tras su divorcio, se dijo que, presuntamente, había iniciado un romance con Julio Ayala, un influencer. En tanto que, en 2023, se dijo que había comenzado un romance con Charly Moreno.

Si bien nunca confirmó estos romances, tampoco los negó. En el caso de Charly, se los vio juntos en diversas ocasiones y el conductor decía que era una persona muy importante en su vida. También llegó a haber de la “buena química” que tenían.

“Vamos juntos a todas partes.(Estamos) muy contentos, muy felices y más porque a él también le gusta Yeri Mua. Le dije ‘vamos, mi Charly’, porque ser felices es lo que importa. (Estoy) muy contento, muy bien. Nos llevamos excelentemente bien. La convivencia día a día es muy bonita”, dijo Bisogno.

Tras su deceso, su hermano Alex admitió que el presentador y Charly eran muy cercanos. Incluso mencionó que este último era muy apegado a la familia.

Alex Bisogno “Sí, Charly fue parte de la familia prácticamente, lo queremos, sé que él también está viviendo su duelo, claro que lo está viviendo, imagínate, obviamente no me queda la duda de que lo está extrañando, no hemos podido platicar mucho, pero nos vamos a ver, haremos una reunión en casa de Daniel como a él le gustaba y recordarlo”

Daniel Bisogno y Charly Moreno / Redes sociales/Archivo TVNotas

¿Por qué Daniel Bisogno se divorció de Cristina Riva Palacios?

Daniel Bisogno y Cristina Riva Palacios se casaron en 2014. Tuvieron una hija. Su divorcio se suscitó en 2019. Ambos terminaron su romance en buenos términos y mantuvieron una relación cordial por el bien de su pequeña.

En entrevista, Cristina contó que hubo desgaste en el matrimonio. Mencionó que ambos eran muy orgullosos y peleaban constantemente.

“Yo creo que fue un ciclo de pareja que se acabó, hubo problemas entre nosotros que no supimos ser suficientemente inteligentes y lograrlo superar, hubo un momento complicado en el cual los dos nos subimos en nuestro macho y los dos dijimos, yo puedo más’”, narró en su momento.

Por su parte, Daniel siempre hablaba bien de ella, asegurando que siempre será una parte muy importante de su vida y que la “amaría por siempre”.

