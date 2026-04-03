La Bebeshita es golpeada durante transmisión EN VIVO de ‘Hoy’, ¿le rompieron la nariz?: VIDEO

Si bien los programas en vivo tratan de evitar los sucesos inesperados, no siempre es posible y, en ocasiones, los conductores y/o hasta los mismos invitados resultan lastimados. Tal fue el caso de Daniela Alexis, mejor conocida en la industria artística como ‘la Bebeshita’, quien sufrió un duro golpe durante una reciente transmisión en vivo del matutino ‘Hoy’. ¿Cómo se encuentra? Te contamos todos los detalles.

La Bebeshita / Redes sociales

Te podría interesar: ¿Nicola Porcella amenazó a la Bebeshita? Tras destapar supuesto romance, el actor “le hará algo”, revelan

Así fue el golpe que sufrió ‘la Bebeshita’ durante transmisión en vivo de ‘HOY’

Todo se suscitó en una dinámica en la que se organizó un pequeño partido de fútbol en el foro. ‘La Bebeshita’ fungió como portera. Todo iba transcurriendo con normalidad hasta que uno de los presentadores, en afán de meter un gol, le dio un balonazo en la cara.

En el video del momento se puede ver cómo la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ recibe el golpe, avienta la pelota y se agarra la nariz. En tanto que Raúl Araiza bromea con el suceso y menciona que a la influencer no le dieron un “balonazo”, sino un “narizazo”.

“Qué bonito le pegó. Bebeshita, qué cabezazo. La estamos pasando (la toma)... no fue cabezazo, fue narizazo, qué bonito”, indicó entre risas.

Pese a lo ocurrido, la dinámica continuó con normalidad. Y es que, en ese momento, la famosa no mostró signos de algún daño grave en el rostro. Incluso hasta empezó a reír por el comentario que hizo Araiza.

Si bien sus fans se sintieron algo preocupados, los detractores no dudaron en burlarse y colocar comentarios como “se le salió el silicón por la nariz” y “pobre balón”; esto, en alusión a las cirugías estéticas que la celebridad se ha hecho a lo largo de los años.

No te pierdas: ‘La Bebeshita’ se hace procedimiento estético en programa en vivo ¡sin filtros!: el regalo que le trajo Santa

¿Cuál es el estado de salud de ‘la Bebeshita’ tras ser golpeada en ‘Hoy’?

Todo parece indicar que el golpe no fue tan serio como se vio en pantalla. Y es que ‘la Bebeshita’ no ha mencionado tener alguna lesión tras lo ocurrido, incluso se lo tomó con humor. En el clip del momento, expresó lo siguiente:

“Todo por mi equipo” La Bebeshita

Sus seguidores aplaudieron su “esfuerzo” y se dijeron felices de que, aparentemente, el balonazo no haya pasado a mayores. Hasta el momento, la influencer no ha dado más comentarios sobre el tema y solo ha usado sus redes sociales para promocionar sus proyectos laborales.

La Bebeshita / Redes sociales

¿Quién es ‘la Bebeshita’?

Daniela Alexis, mejor conocida como ‘la Bebeshita’, es una conductora, influencer y estrella de realities mexicana. Actualmente tiene 35 años y saltó a la fama tras haber participado en el programa ‘Enamorándonos’.

Posteriormente, se le vio en otros shows como:

MasterChef Celebrity

La casa de los famosos Telemundo

Los 50

Las estrellas bailan en HOY

En su momento, formó parte de ‘Venga la alegría: Fin de semana’, pero no duró mucho tiempo debido a los cambios que hubo en el programa. Su vida amorosa también ha dado mucho de qué hablar. Tuvo un romance con Brandon Castañeda, exintegrante de Los Wapayasos.

Si bien actualmente tienen una relación cordial, en diversas ocasiones ella lo acusó de, presuntamente, haberla maltratado y usado.

“Me usó en Los 50, está triste, está fuerte, me decepciona como persona porque yo ya no le vuelvo a creer nada. Ya creo que después de 5 años esto fue lo máximo que le pude pasar”, expresó.

En cuanto a sus redes sociales, tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram. También cuenta con su propia plataforma de contenido para adultos.

Mira: La Bebeshita baja a Brandon Castañeda de su carro en plena calle tras acalorada pelea; él le responde