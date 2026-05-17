Conductora de Hoy revela delicada cirugía en pleno programa y sorprende con su impactante cambio

¡Nadie lo veía venir! En plena transmisión de Hoy, una querida conductora soltó la bomba: se operó recientemente y ya presume un cambio radical que incluso dejó a sus compañeros sin palabras. Entre confesiones, halagos y una explicación que pocos conocían, el momento se volvió tendencia.

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¿Qué conductora del programa Hoy se operó y por qué entró al quirófano?

Durante la emisión del 14 de mayo del programa Hoy, la periodista, conductora y figura del espectáculo mexicana Shanik Berman sorprendió al revelar que se sometió a una cirugía de la vista recientemente, una información que no había hecho pública hasta ese momento.

Todo ocurrió en la sección “Desayunando y chismeando”, donde la conversación tomó un giro inesperado cuando una de sus compañeras le preguntó por su aspecto. Fue ahí cuando Shanik decidió sincerarse frente a las cámaras y compartir el motivo real detrás de su apariencia natural, sin maquillaje.

La comunicadora, conocida por su estilo directo, explicó que su paso por el quirófano tenía un objetivo claro: mejorar su calidad visual. La noticia no solo sorprendió al público, también generó reacciones inmediatas entre sus compañeros en el foro.

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Shanik Berman / Captura de pantalla

¿Qué dijo Shanik Berman sobre su cirugía de la vista en Hoy?

Fiel a su estilo sin filtros, Shanik Berman reveló con entusiasmo que la operación fue todo un éxito y que los resultados superaron sus expectativas.

“Me operé para ver bien, ya veo perfecto, vista 20/20, más que perfecta. De lejos y perfecta; pero como no me puedo maquillar hasta el próximo jueves” Shanik Berman

Sus palabras desataron una ola de comentarios en el set, donde incluso otra conductora del matutino celebró el resultado de la intervención, destacando que ahora ve incluso mejor que muchos de los presentes. Además, aprovechó para decir que el cambio le sienta increíble y que su imagen luce muy fresca.

Shanik Berman usa lentes en su recuperación.

Tania Rincón se unió a los halagos para la periodista: “Shanik no necesitas maquillaje, te ves divina, preciosa. No importa, te ves preciosa así”,

Y otro e los conductores también dijo que: “Tienes unos ojos muy bonitos”

La revelación de Shanik no incluyó detalles sobre la fecha en que se realizó la operación, el lugar donde fue intervenida ni los cuidados o el reposo que siguió; sin embargo, el hecho de que ya se encuentre trabajando apunta a que su recuperación ha sido favorable.

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¿Quién es Shanik Berman y qué otras cirugías se ha hecho?

Shanik Berman es una de las periodistas de espectáculos más reconocidas de México, con más de cuatro décadas de trayectoria en televisión, radio y medios impresos. Su estilo frontal y su acceso a información exclusiva la han mantenido vigente en programas icónicos como Hoy, La oreja, Tómbola y otros espacios del entretenimiento.

Además de su participación constante en la televisión mexicana, también ha sido parte de realities como La casa de los famosos México, donde su personalidad generó conversación.

En cuanto a su historial médico, no se conoce una larga lista de intervenciones estéticas, pero sí ha confirmado una cirugía importante en el pasado reciente: una doble mastectomía parcial, procedimiento en el que se retiró implantes mamarios y tejido de ambos senos.