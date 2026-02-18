Shanik Berman sin filtros y como Dios las trajo al mundo: ¡posa para una picante exposición!

Shanik Berman, periodista de espectáculos, se convirtió en el centro absoluto de atención durante una noche que Guadalajara difícilmente olvidará. La ciudad fue testigo de una inauguración que mezcló arte, emociones… y muchísimo cuchicheo. El fotógrafo tapatío Uriel Santana celebró sus 25 años de carrera con la exposición Las formas del alma, una muestra que prometía explorar la vulnerabilidad y la honestidad de sus retratados.

Pero entre luces, copas y asistentes curiosos, hubo una imagen que detuvo conversaciones y levantó cejas: la fotografía de Shanik Berman en traje de Eva, una de las más comentadas de la noche.

La periodista, siempre acostumbrada a narrar las historias de otros, terminó convirtiéndose, esta vez, en la protagonista del comentario social, acaparando titulares y susurros por igual.

¿Por qué Shanik Berman decidió posar en traje de Eva?

Lejos de cualquier lectura escandalosa, Shanik Berman dejó claro que su participación tuvo un trasfondo más profundo. Fiel a su estilo frontal, habló del tema sin rodeos durante la inauguración.

“Soy la primera periodista que sale desnuda, la primera de muchas. Me encantó. Es un privilegio ser parte de esta exposición. Estoy muy feliz”. Shanik Berman

Y bastó esa frase para que la sala entera se llenara de murmullos. Porque cuando Shanik habla, la gente escucha y cuando Shanik posa desnuda, la gente comenta aún más.

Según asistentes, el retrato no busca provocar desde lo obvio. La imagen apuesta por una mirada intensa, casi desafiante, que transmite seguridad más que exposición. Nada de poses forzadas ni artificios dramáticos: pura expresión, pura actitud Shanik.

Su participación, además, fue interpretada por muchos como un gesto de valentía. No es común ver a una figura del periodismo de espectáculos cruzar esa línea entre observadora y musa.

¿Cómo fue la reacción del público ante el desnudo de Shanik Berman?

Si algo quedó claro durante la velada fue que la fotografía de Shanik se robó la conversación. Entre halagos, sorpresa genuina y comentarios inevitables, su imagen se convirtió en el punto más fotografiado y discutido de la exposición.

En redes sociales, el tema no tardó en explotar ¡Shanik se mostró como nunca antes!

Foto: Gabriela Acosta

¿Qué buscaba Uriel Santana con “Las formas del alma”?

Detrás del revuelo, el concepto de la exposición tiene un eje claro: retratar emociones, no cuerpos. Uriel Santana ha construido su carrera capturando momentos de vulnerabilidad, y esta colección no fue la excepción.

Las imágenes, en pequeño y gran formato, exploran la piel como un vehículo narrativo, no como un elemento provocador. En ese contexto, la presencia de Shanik adquiere otra lectura: no la periodista polémica, sino la mujer expuesta desde la honestidad emocional.