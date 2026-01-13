Shanik Berman se hospeda en la habitación donde murió Liam Payne y causa polémica: ¿Mostró todo?

La periodista de espectáculos Shanik Berman sorprendió a la audiencia al revelar que se hospedó en la misma habitación del hotel donde el cantante británico Liam Payne murió. La información fue dada a conocer a través de un video que la comunicadora compartió en sus plataformas digitales, donde documentó detalles del sitio que, desde hace meses, permanece en el centro de la atención internacional.

Shanik Berman con suéter rosa / Facebook: Shanik Berman

¿Cómo llegó Shanik Berman a la habitación donde murió Liam Payne?

De acuerdo con el testimonio de la periodista, su hospedaje en la habitación 310 se dio de manera circunstancial. Shanik Berman, colaboradora de Hoy, señaló que viajó a Argentina por motivos laborales, acompañando a su colega conocida como “Carlita”. Al momento de realizar el check-in, solicitó una habitación con una buena vista, pero el personal del hotel le informó que el establecimiento se encontraba prácticamente lleno.

Según lo narrado en el video, la única suite disponible era precisamente la número 310, la misma donde el exintegrante de One Direction pasó sus últimos momentos de vida. Berman aceptó la habitación tras recibir esta información, sin que hubiera una elección previa relacionada con el antecedente del lugar.

En su grabación, la periodista explicó que fue hasta después cuando dimensionó la relevancia mediática de la habitación asignada, dado que se trata de un espacio que ha sido mencionado en múltiples reportes internacionales tras la muerte de Liam Payne, una noticia que impactó a la industria musical y a millones de seguidores en todo el mundo.

Shanik Berman en Argentina / Capturas de pantala

¿Qué imágenes mostró Shanik Berman del cuarto de Liam Payne en Argentina?

Durante el recorrido que documentó en video, Shanik Berman mostró distintas áreas de la habitación, así como el balcón desde el cual ocurrió la caída de Liam Payne que le provocaría la muerte. Aunque aclaró que no tenía certeza del punto exacto del impacto, sí señaló la ubicación de la alberca del hotel en relación con la estructura del edificio.

Las imágenes incluyeron vistas del exterior y del interior del CasaSur Hotel, permitiendo observar la cercanía entre el balcón y la zona donde se localiza la piscina. La periodista también mencionó que el hotel mantiene restricciones debido a que se trata de una propiedad privada, por lo que no está permitido el acceso libre a fanáticos o visitantes ajenos a los huéspedes.

Además, Berman captó el ambiente que rodea actualmente al inmueble, señalando que, pese al paso del tiempo, el lugar continúa siendo un punto de interés para seguidores del artista. Su material audiovisual se difundió rápidamente. Sin embargo, este generó opiniones divididas.

Algunos usuarios en redes sociales señalaron a la periodista de “imprudente” por lo trágico del hecho. Aunque hubo quienes defendieron a Shanik y puntualizaron que solo estaría “informando” en su video”.

Liam Payne / Redes sociales

¿Qué dijo Shanik Berman sobre lo que pasa afuera de hotel en el que murió Liam Payne?

En su reporte, Shanik Berman también mostró el homenaje que fanáticos de Liam Payne han instalado en la acera exterior del hotel. De acuerdo con la periodista, debido a que el interior del inmueble no permite el acceso a seguidores, las muestras de cariño se concentran en el exterior del edificio.

En las imágenes se pueden observar flores, mensajes, fotografías y otros objetos que los fans han colocado en memoria del cantante. Según lo relatado por Berman, diariamente acuden personas para dejar ofrendas y tomarse fotografías, manteniendo vivo el recuerdo del exintegrante de One Direction.

La comunicadora señaló que el ambiente en los alrededores del hotel continúa cargado de emotividad, ya que el fallecimiento de Liam Payne marcó a una generación de seguidores que siguieron su carrera desde sus inicios en la música pop internacional. Estas manifestaciones se han convertido en una constante desde que se dio a conocer la noticia de su muerte.

